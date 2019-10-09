Тюремщиков меняют на чекистов

Как и предполагал “Ъ”, директором Федеральной службы исполнения наказаний вместо отправленного на пенсию Геннадия Корниенко был назначен Александр Калашников, до недавнего времени возглавлявший УФСБ по Красноярскому краю. Вместе с генерал-лейтенантом Калашниковым тюремное ведомство ждут нашествие чекистов, проверки и новые уголовные дела.

Выходец из управления «М» ФСБ Александр Калашников, ранее возглавлявший УФСБ по Республике Коми и Красноярскому краю, 8 октября был назначен указом президента на должность директора ФСИН. В ближайшее время генерал-лейтенант Калашников займет кабинет своего предшественника Корниенко на Житной улице и будет представлен руководству службы.

Источники “Ъ” отмечают, что у генерала Калашникова хорошие связи в управлении собственной безопасности ФСБ и центральном аппарате Следственного комитета России.

По их версии, они активно вместе работали по делу экс-глав Коми Владимира Торлопова и Вячеслава Гайзера, которых Замоскворецкий райсуд Москвы в этом году оправдал по обвинению в организации преступного сообщества или участии в нем, но приговорил за другие преступления (взятки, махинации и отмывание похищенного) к 11 годам и 6,5 года заключения соответственно. Расследование, к которому затем подключились центральные аппараты федеральных ведомств, начинали местные чекисты — ими в 2011–2017 годах командовал Александр Калашников. Его же сотрудники участвовали в разработке начальника управления ФСИН по Коми генерал-лейтенанта Александра Протопопова, получившего в итоге семь лет за взятку, а также в разгроме местных бандформирований, в первую очередь ОПГ Юрия Козлова и Владимира Ифы из Воркуты, совершившей полтора десятка убийств и покушений. Приговор двум десяткам ее участников был вынесен уже после того, как генерал Калашников был переведен в Красноярск.

Сотрудники возглавляемого им краевого управления стояли у истоков целого ряда резонансных уголовных дел. Среди них дело в отношении советника губернатора края Александра Усса Антона Натарова, подозреваемого в хищении около 4 млн руб. бюджетных средств, дело заместителя управляющего краевым отделением Пенсионного фонда России Алексея Трофимова, которому инкриминируют превышение полномочий при покупке по завышенной стоимости здания филиала фонда с ущербом свыше 75 млн руб., и другие.

И хотя некоторые из бывших подчиненных Александра Калашникова называют его чрезвычайно требовательным и жестким руководителем, известен случай, когда один из его подчиненных по Красноярску был уволен по представлению генерала директором ФСБ только после того, как получил семь дисциплинарных взысканий, из них три не снятых — выговоры за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и нарушения в оперативной работе.

Вместе с генералом Калашниковым в ФСИН ждут других выходцев из ФСБ, которые со временем могут занять ключевые должности на Житной.

Предполагается, что вслед за Геннадием Корниенко тюремное ведомство покинет его давний соратник и первый заместитель Анатолий Рудый, который после отставки главы ФСИН исполнял его обязанности. Тем более что генерал-лейтенант Рудый недавно в качестве свидетеля со стороны защиты выступал на процессе по делу бывшего заместителя директора ведомства Олега Коршунова, осужденного за хищение более 250 млн руб., выделенных на производство обуви для заключенных и сотрудников пенитенциарной системы. В отношении господина Коршунова расследуется еще несколько дел. Расследования велись и в отношении других высокопоставленных сотрудников ФСИН, а также ведомственных предприятий. По одной из версий, с помощью таких дел господина Корниенко подвигали к отставке, освобождая место для чекиста, но президент дал возможность генерал-полковнику доработать до достижения предельного возраста — 65-летия.

Николай Сергеев; Константин Воронов, Новосибирск; Дарья Шучалина, Сыктывкар