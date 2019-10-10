Из рыбы вычищают льготы

Реформа сбора налогов с рыбопромышленников может пройти по неблагоприятному для бизнеса сценарию. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против части предложенных Минсельхозом льгот, без которых нагрузка на отрасль может вырасти сразу на 20 млрд руб. Но идеи ФАС грозят ухудшением конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке и могут ограничить конкуренцию внутри страны, предупреждают участники рынка.

ФАС раскритиковала льготы, предложенные Минсельхозом в проекте доклада по доработке порядка взимания сборов и единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) для рыбопромышленников. Соответствующее письмо в конце сентября в министерство направил заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян. Копия документа есть у “Ъ”. В ФАС подтвердили, что направили замечания к документу.

Проект разрабатывался Минсельхозом совместно с бизнесом и был согласован в конце 2018 года, поясняет президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Предусматривалось, что общая налоговая нагрузка на отрасль вырастет примерно с 46 до 60 млрд руб. в год. Но проект не прошел оценку регулирующего воздействия, и первый вице-премьер — глава Минфина Антон Силуанов поручил Минфину, ФАС и Минсельхозу доработать документ.

Согласно новому расчету, доходы бюджета от пересмотра порядка сборов для отрасли могут вырасти на 20 млрд руб., а с учетом возможных льгот — минимум на 10 млрд руб. в год, подсчитали в Минсельхозе. Там, в частности, предлагают установить пятилетний переходный период перед изменением ставок, а также сохранить льготы по уплате сборов за пользование водными биоресурсами в 15% для градообразующих предприятий, артелей, колхозов и т. п. По данным ВАРПЭ, всего в РФ свыше 80 подобных предприятий, а их суммарный улов превышает 600 тыс. тонн в год.

Всего с начала 2019 года по 11 сентября в России добыли около 3,7 млн тонн рыбы, сообщало Росрыболовство. Кроме того, Минсельхоз выступает за вычет 85% от ставки сбора для компаний, которые доставляют рыбу для переработки в прибрежные регионы РФ и ведут промысел на новых судах, построенных на отечественных верфях.

ФАС пятилетний переходный период перед установкой новых ставок за вылов считает нецелесообразным, сообщил Рачик Петросян. В службе также хотят исключить из льготного перечня компании, которые построили суда в рамках кампании по выдаче квот на инвестиционные цели. «Мы полагаем, что финансовая нагрузка за пользование водными биоресурсами должна быть повышена только для тех, кто получил это право бесплатно, чтобы выровнять условия с теми, кто заплатил за него на аукционе»,— пояснили “Ъ” в ФАС.

Но гендиректор Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Федор Кирсанов указывает, что окупаемость проектов по инвестиционным квотам рассчитывалась исходя из стабильного налогообложения, и ужесточение отрицательно скажется на выполнении обязательств. По его словам, строительство судов на российских верфях обходится дороже, чем у зарубежных судостроителей, что негативно влияет на себестоимость и конкурентоспособность добываемой продукции. Льготы в данных условиях могли бы стать компенсирующим механизмом, отмечает господин Кирсанов.

В ФАС также считают, что для уплаты 15% ставки сбора компании должны не только доставлять рыбу в порты, но и заниматься переработкой на территории прибрежного региона. Заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников называет это предложение попыткой ограничить конкуренцию и снизить варианты использования ресурса. Он напоминает, что помимо продукции глубокой переработки — филе, стейков и фарша — на рынок, в магазины и рестораны поставляется потрошеная свежая и охлажденная рыба, особенно в прибрежных регионах. Если же идея ФАС реализуется, компании будут сдавать всю рыбу на переработку, чтобы получить льготу по сбору, прогнозирует топ-менеджер.

ВАРПЭ также выступает против изменения концепции поправок. В согласованной в 2018 году редакции уже были учтены предложения по переходному периоду, льготы для градообразующих предприятий, компаний с новыми суднами и занятых прибрежным рыболовством, перечисляет Герман Зверев, По оценке ВАРПЭ, отказ от согласованного варианта приведет к росту общей налоговой нагрузки на отрасль на 20%, вместо изначально планируемых 15%. В Минфине вопросы “Ъ” переадресовали в Минсельхоз. Там заявили, что считают целесообразным продолжение работы над проектом.

Алексей Полухин