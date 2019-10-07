Трамп: США пора выйти из «нелепых бесконечных войн» в Сирии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США нужно прекратить кампанию в Сирии. По первоначальному плану американские войска должны были быть там 30 дней, отметил он (США вместе с союзниками начали бомбардировки в Сирии в сентябре 2014 года).

«Мы оставались и все глубже и глубже втягивались в противостояние, у которого нет никакой видимой цели <… > Курды сражались вместе с нами, но они получали за это много денег и снаряжения. Они боролись с Турцией на протяжении десятилетий. Я сдерживал это противостояние на протяжении почти трех лет, но теперь настало время выбраться из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой. Мы будем сражаться только там, где нам это выгодно, и только ради победы»,— написал господин Трамп в Twitter.

Между тем в Евросоюзе (ЕС) заявили, что новая военная операция Турции против курдов в Сирии осложняет обстановку в регионе. «Возобновление боевых действий на северо-востоке Сирии не только ухудшает положение гражданского населения, но и подрывает перспективы мирного урегулирования конфликта»,— заявила на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич (цитата по ТАСС).

Кремль ранее сегодня выразил надежду, что военная операция Турции не нарушит территориальную целостность страны.

Напомним, в августе прошли переговоры между США и Турцией по зоне безопасности на севере Сирии. Стороны договорились создать координационный центр по совместным операциям и планируемой зоне. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил,, что если Вашингтон станет затягивать формирование зоны, то Анкара начнет военную операцию против курдов, которых поддерживают США.

5 октября президент Турции анонсировал начало операции, потом он сообщил о стягивании дополнительных войск страны к границе Сирии. Белый дом заявил, что вооруженные силы США не будут поддерживать Турцию и участвовать в ее военной операции на севере Сирии. Позже господин Эрдоган сообщил, что США выводят своих военнослужащих с севера-востока Сирии.

О развитии конфликта — в материале “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».