Путин уволил Глазьева с должности советника президента

Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева. Соответствующий указ опубликован сегодня, 9 октября, на интернет-портале правовой информации. Документ датирован 7 октября.

Ранее господина Глазьева утвердили на пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вместо Татьяны Валовой, которая стала главой штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Женеве.

Сергей Глазьев в начале 1990-х был министром внешних экономических связей, депутатом Госдумы трех созывов. В 2004 году занял третье место на выборах президента России, набрав 4,1% голосов. В 2008 году занимал должность заместителя генерального секретаря Евразийского экономического сообщества. В 2009–2012 годах был ответственным секретарем Таможенного союза, где занимался формированием единого экономического пространства. После был советником президента России.

Подробнее о новой должности господина Глазьева читайте в материале “Ъ” «Сергей Глазьев вернется к интеграции».