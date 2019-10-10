Обжалование штрафов переезжает в интернет

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий обжаловать штрафы ГИБДД и получать ответы из Госавтоинспекции в электронном виде. Новая функция будет доступна почти 100 млн пользователей портала госуслуг в 2020 году. В парламенте считают, что стоит дождаться нового КоАП в 2021 году. Документ уже готовится правительством: в нем, среди прочих нововведений, можно предусмотреть и электронное обжалование.

Зампред комитета Госдумы по госстроительству Рафаель Марданшин («Единая Россия») в среду вечером внес в парламент поправки в КоАП, позволяющие гражданам обжаловать штрафы с камер в электронном виде через портал госуслуг.

Жалобу можно будет направить в ГИБДД или непосредственно в суд.

Копия решения придет также через портал в течение трех дней.

Если закон примут, то новые возможности будут доступны для 97 млн граждан (число пользователей портала) уже в 2020 году.

«Упрощенный порядок позволит сократить материальные и временные издержки водителей, получивших ошибочно вынесенные постановления»,— сказано в пояснительной записке.

Электронное обжалование штрафов уже существует в Москве, но в несколько урезанном виде. Автовладелец может пожаловаться на штраф, вынесенный АМПП (через портал автокод.мос.ру надо отправить фотографию заявления, написанного от руки), но узнать о решении можно только через традиционную почту. Чтобы отменить штрафы ГИБДД, нужно приехать в подразделение и подать заявление. Господин Марданшин, комментируя “Ъ” законопроект, привел в пример случай, когда водитель нарушил под камерой в одном регионе, а живет в другом: в этом случае обжаловать штраф неудобно, водителям проще заплатить некорректный штраф. Дискуссии о необходимости единой электронной системы обжалования ведутся уже несколько лет, поскольку в год Госавтоинспекция выносит более 100 млн постановлений с помощью камер, и эта цифра будет расти: число комплексов к 2024 году планируется удвоить. В 2018 году обжаловано было почти 700 тыс. штрафов ГИБДД.

Еще в 2017 году первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков анонсировал разработку законопроекта об электронном обжаловании, но документа в итоге внесено не было. «Идея эта абсолютно верная с учетом того числа постановлений, которые выносят органы ГИБДД,— заявил он “Ъ”.— Но на данном этапе такой законопроект поддержан не будет». Господин Лысаков напомнил, что правительство сейчас готовит новую редакцию КоАП — концепция кодекса была опубликована в июне 2019 года, закон должен вступить в силу в 2021 году. «Процесс внесения поправок, по сути, поставлен на паузу,— сказал он.— Скорее всего, электронное обжалование будет предусмотрено в новом кодексе. Принимать поправки к текущему КоАП уже нет смысла». Концепция документа, напомним, предполагает также упрощенное взыскание приставами штрафов до 10 тыс. руб. Сам Рафаель Марданшин в разговоре с “Ъ” заявил, что подобную опцию нужно внедрять как можно быстрее, не дожидаясь нового кодекса, который вступит в силу «в лучшем случае в 2021 году».

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Сегодня кодекс не устанавливает, как именно необходимо направлять жалобы и решения по ним, что позволяет это делать в любой форме, отмечает юрист, эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева. «По этой причине должностные лица ГИБДД в регионах поступают по-разному,— говорит она.— В некоторых субъектах через сайт Госавтоинспекции принимаются скан-копии документов, гражданам ходить никуда не надо. Практика по России везде разная. Но это не полноценное электронное обжалование». Возможность подачи жалоб водителями в электронной форме не должна зависеть от того, «с камеры» ли этот штраф, или нет, такая возможность должна быть для обжалования любого постановления, считает госпожа Соловьева. «И тем более, это не должно зависеть от технической возможности суда,— заявила она.— Такие формулировки нельзя прописывать в законе. На мой взгляд, поправки нужно вносить в гораздо большее количество статей КоАП, если мы хотим облегчить жизнь и водителям, и госорганам.

Начинание хорошее и давно назревшее, но документ нуждается в глубокой переработке».

Господин Марданшин, комментируя законопроект, не исключил, что в итоге в электронном виде можно будет обжаловать вообще все штрафы.

Техническая часть сервиса по обжалованию Минкомсвязи между тем уже активно прорабатывается. Еще в августе ведомство представило прототип новой функции на портале госуслуг, “Ъ” об этом рассказывал. В 2019 году суперсервис будет тестироваться (без участия граждан), по данным “Ъ”, в Тульской области и Карачаево-Черкесии, в 2020 году госуслуга будет доступна всем россиянам, а в 2022 году сервис будет работать и со всеми региональными штрафами, но для его запуска требуются изменения в законодательство. Рафаель Марданшин заявил “Ъ”, что законопроект согласовывался с Минкомсвязи перед внесением в парламент. Однако в Минкомсвязи “Ъ” сказали, что законопроект к министерство еще не поступал и официальную позицию ведомство сможет дать после поступления документа.

Иван Буранов