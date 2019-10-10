Нобелевские лауреаты—2019

С 7 по 14 октября в Стокгольме и Осло объявляют имена новых обладателей Нобелевских премий. Кто и за что получил их в этом году — в материале “Ъ”.
В пресс-релизе Нобелевского комитета говорится, что «фундаментальное значение кислорода было известно в течение многих веков», но при этом человечество не понимало, как именно клетки организма реагируют на изменение уровня кислорода в окружающей среде. Лауреаты «раскрыли механизм одного из самых важных адаптационных процессов в жизни», выявив, как именно регулируется активность генов при различных уровнях кислорода. Отмечается, что открытие поможет определить новые стратегии в лечении таких болезней, как рак, анемия, инфаркт миокарда и других.
Ключевой физиологической реакцией на понижение уровня кислорода (гипоксию) является повышение в организме уровня гормона эритропоэтина (ЭПО), что приводит к увеличению производства эритроцитов. Грегг Семенза и Питер Рэтклифф независимо друг от друга пытались выяснить, как именно организм понимает, что ему не хватает кислорода и надо «включать» запуск эритропоэтина. Грегг Семенза ставил опыты на генно-модифицированных мышах и обнаружил специфические сегменты ДНК, которые отвечали за реакцию организма на гипоксию. Питер Рэтклифф также изучал ген ЭПО, и оба ученых обнаружили, что механизм оценки уровня кислорода присутствовал практически во всех тканях организма. Это показало, что искомый механизм был общим для клеток разного типа.
Третий лауреат, Уильям Кейлин, изучал болезнь Гиппеля—Линдау — генетическое заболевание, при котором повышен риск развития некоторых типов рака. Ученый обнаружил, что в раковых клетках часто повышена экспрессия генов, связанных с гипоксией. Это открытие оказалось недостающей частью головоломки — с его помощью Грегг Семенза и Питер Рэтклифф установили детали механизма реакции организма на нехватку кислорода.
Подробнее — в материале “Ъ” «Нобелевка идет в ЭПО»
Премия разделена на две части. Первую часть получит Джеймс Пиблс, который с середины 1960-х годов занимался теоретическими исследованиями в области космологии. «Его работы являются основой наших современных представлений о Вселенной»,— заявили шведские академики. Вторую часть премии разделили Мишель Майор и Дидье Кело, которые в 1995 году доказали: Земля и Солнечная система не уникальны по меркам космоса. Они открыли экзопланету, вращающуюся вокруг звезды солнечного типа,— газообразный шар 51 Pegasi b, сравнимый с Юпитером. Это открытие оказалось революционным для астрономии — с тех пор в Млечном Пути было найдено около 4,5 тыс. экзопланет.
Подробнее — в материале “Ъ” «Премия космического масштаба»
Нобелевский комитет в своем релизе заявил, что лауреаты «создали перезаряжаемый мир». «Благодаря ученым, которым сегодня присуждена премия, мы получили доступ к технической революции,— отметили представители комитета во время объявления результатов.— Они разработали легковесные батареи с большим потенциалом использования для различного назначения. Такие батареи используются повсеместно — в автомобилях, мобильных телефонах, медицинском оборудовании, весят менее одного килограмма, способны хранить энергию, полученную от возобновляемых источников, например ветра. Это открывает возможности устойчивого и экологического энергопотребления». «Литий-ионные батареи революционно изменили нашу жизнь, выйдя на рынок в 1991 году,— сообщается в релизе.— Они заложили основу беспроводного общества, в котором больше не нужно углеводородное топливо, их появление — одна из величайших услуг, оказанных человечеству».
Подробнее — в материале “Ъ” «На зарядку становись»
Петер Хандке широко известен за пределами литературного мира благодаря, в частности, многолетнему сотрудничеству с кинорежиссером Вимом Вендерсом. Писатель работал над сценариями его фильмов «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым», «Ложное движение», «Небо над Берлином», «Прекрасные дни в Аранхуэсе». В основу фильма «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» лег одноименный роман Петера Хандке, а картины «Прекрасные дни в Аранхуэсе» — его пьеса. Кроме того, широкую и неоднозначную реакцию мировой общественности вызывали выступления Петера Хандке в поддержку Слободана Милошевича на протяжении 1990-начала 2000-х годов. В 2014 году писатель получил премию Ибсена — самую крупную в мире театральную награду.
10 октября Академия также объявила имя обладателя Нобелевской премии по литературе за 2018 год, вручение которой было перенесено из-за ряда скандалов. Награду получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук «за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». Для 57-летней писательницы это уже второй крупный международный успех за последние два года. В 2018 году она получила Международную Букеровскую премию за английский перевод своего романа «Бегуны». В 2019 году ее роман «Веди свой плуг по костям мертвецов» также выдвигался на Международную Букеровскую премию и вошел в ее шорт-лист.