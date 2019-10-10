Нобелевские лауреаты—2019

В пресс-релизе Нобелевского комитета говорится, что «фундаментальное значение кислорода было известно в течение многих веков», но при этом человечество не понимало, как именно клетки организма реагируют на изменение уровня кислорода в окружающей среде. Лауреаты «раскрыли механизм одного из самых важных адаптационных процессов в жизни», выявив, как именно регулируется активность генов при различных уровнях кислорода. Отмечается, что открытие поможет определить новые стратегии в лечении таких болезней, как рак, анемия, инфаркт миокарда и других.

Ключевой физиологической реакцией на понижение уровня кислорода (гипоксию) является повышение в организме уровня гормона эритропоэтина (ЭПО), что приводит к увеличению производства эритроцитов. Грегг Семенза и Питер Рэтклифф независимо друг от друга пытались выяснить, как именно организм понимает, что ему не хватает кислорода и надо «включать» запуск эритропоэтина. Грегг Семенза ставил опыты на генно-модифицированных мышах и обнаружил специфические сегменты ДНК, которые отвечали за реакцию организма на гипоксию. Питер Рэтклифф также изучал ген ЭПО, и оба ученых обнаружили, что механизм оценки уровня кислорода присутствовал практически во всех тканях организма. Это показало, что искомый механизм был общим для клеток разного типа.

Третий лауреат, Уильям Кейлин, изучал болезнь Гиппеля—Линдау — генетическое заболевание, при котором повышен риск развития некоторых типов рака. Ученый обнаружил, что в раковых клетках часто повышена экспрессия генов, связанных с гипоксией. Это открытие оказалось недостающей частью головоломки — с его помощью Грегг Семенза и Питер Рэтклифф установили детали механизма реакции организма на нехватку кислорода.

Подробнее — в материале “Ъ” «Нобелевка идет в ЭПО»