«Да очнитесь вы в конце концов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение конфликта на востоке Украины ключевым вопросом безопасности в Европе, призвал всех включиться в его урегулирование и помочь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «справиться с этой проблемой». Он также отметил, что ситуация в Донбассе стала результатом «конфликта России и Украины». Заявление прозвучало на проходящем в белорусской столице форуме «Минского диалога». В Кремле в ответ заявили, что Москва «не была и не будет стороной противостояния на юго-востоке Украины».

Форум «Минского диалога» в этом году называется «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». В своем выступлении президент Белоруссии отметил, что это название точно отражает суть проблемы в мировом сообществе. «Беспрецедентная напряженность, расшатывание основ безопасности, рост числа региональных конфликтов. Мы начали бить в набат, призывая остановить противостояние. Но мир лучше не становится. Мы являемся свидетелями нового витка стратегического соперничества так называемых великих держав»,— заявил Александр Лукашенко.

Отдельно он остановился на ситуации в Донбассе: «Это наша проблема — европейская. Ключевой вопрос безопасности в Европе — решение конфликта в Донбассе. В братской Украине продолжают гибнуть люди. Регион не может выбраться из трясины социального, экономического и гуманитарного хаоса. Вот мы — европейцы и не европейцы — здесь собрались обсуждать некие проблемы Европы. Вот нам тест: если мы можем что-то, ну давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему.

Украинский конфликт это не просто нам вызов, украинский конфликт требует от нас его решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет, будем собираться и разговаривать, а толку будет мало».

Господин Лукашенко напомнил, что на прошлой неделе в украинском Житомире у него состоялся «обстоятельный разговор» с Владимиром Зеленским. «Я почувствовал, что президент Украины человек настоящий, крепкий человек — патриот своей родины. Вменяемый политик, который хочет решить проблему, которая ему досталась в наследство. Он готов к трудным решениям в достижении мира»,— рассказал белорусский лидер.

Оговорившись, что в ситуации на востоке Украины в последнее время наметился прогресс (между РФ и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами, Трехсторонняя контактная группа согласовала «формулу Штайнмайера».— “Ъ”), Александр Лукашенко тем не менее подчеркнул, что на самом деле «лед не тронулся».

«Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами. Видите, что происходит в Киеве? Там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует. Только камни бросают в адрес этого молодого человека каждый в собственных интересах. Да очнитесь вы в конце концов! Война не только в Украине, война у нас, в нашем доме. И решать эту проблему нам»,— призвал белорусский президент.

Александр Лукашенко заявил, что нужно не только остановить войну, но и восстановить Донбасс: «Эта ситуация экономически опустила Украину, Украине нужно помогать». «Если Россия и Украина договорятся, мы готовы сыграть ту роль, которая ими будет определена. Если двое братьев дерутся, всегда подключался третий. Всегда так было. Мы из этого исходим. Не надо только тут говорить, что это не конфликт России и Украины. Тут осведомленные люди и эти заявления никому не нужны. И не надо игнорировать сегодня руководителей ЛНР и ДНР непризнанных. Да, непризнанные, но они есть их тоже избегать нельзя. Но это вопрос договоренностей»,— подытожил президент Белоруссии.

В Кремле, комментируя слова Александра Лукашенко, заявили, что не считают Россию участницей конфликта. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «Москва не была и не будет стороной противостояния в Донбассе». Также он отметил, что «важнее помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой, чем определять роль Москвы в ней».

Владимир Соловьев, Минск