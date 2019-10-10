«Мираторг» тонкого помола

Собрав под своим контролем 1 млн га земли, крупный производитель мяса АПХ «Мираторг» решил расширить потенциал растениеводческого дивизиона. Теперь холдинг планирует выйти в новое направление и создать мукомольное предприятие. На этом рынке почти нет федеральных игроков, а повысить рентабельность бизнеса «Мираторг» может за счет создания и собственного хлебобулочного завода, считают эксперты.

О планах «Мираторга» по выходу в новое направление стало известно из публикации на портале HeadHunter. На прошлой неделе холдинг разместил вакансию руководителя мукомольного производства. Ему, в частности, предстоит построить с нуля высокотехнологичную мельницу, собрать команду, контролировать бюджет проекта и пр. «Мираторг» Виктора и Александра Линников — один из крупнейших российских производителей говядины, свинины и мяса птицы. Кроме того, холдинг выпускает корма для домашних животных, замороженные овощи, управляет одноименной сетью супермаркетов и пр. В августе 2019 года Forbes включил Виктора и Александра Линников в десятку богатейших семей России с совокупным состоянием в $1,6 млрд. В «Мираторге» не ответили на вопросы “Ъ”.

«Мираторг» — крупнейший владелец сельхозземли в России. По оценкам BEFL, на май 2019 года под контролем холдинга было около 1 млн га. Производство зерновых сосредоточено в Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областях. По собственным данным, в 2018 году «Мираторг» собрал 1,6 млн тонн зерновых и бобовых. «По технологии у аграриев не получается выращивать только продовольственную или только фуражную пшеницу. И, возможно, холдинг решил добавить таким образом стоимость собственной пшенице третьего класса, а также покупать ее для переработки у соседей»,— объясняет интерес «Мираторга» к производству муки гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Вторая причина, полагает он, может быть связана с ростом спроса в России на различные виды муки с узкими заданными свойствами, предназначенные для специальных целей — выпуска кондитерских изделий, инновационных сортов хлеба и пр.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон отмечает, что крупное производство муки может состоять из нескольких линий мощностью переработки около 500 тонн зерна в сутки каждая. Одна такая линия может стоить от €10 млн и выпускать 350 тонн муки, подсчитал он. Таким образом, годовой объем производства крупного предприятия можно оценить примерно от 87,5 тыс. тонн. По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, на мукомольном рынке сегодня почти нет федеральных игроков. Среди заметных брендов — «Макфа», «Аладушкин» и пр. В этих компаниях не ответили на вопросы “Ъ”.

В январе—августе 2019 года производство муки в России выросло на 0,4%, до 5,5 млн тонн, а выпуск хлебобулочных изделий недлительного хранения сократился на 1,8%, до 3,7 млн тонн, сообщал Росстат. По данным «Прозерно», средние цены на муку высшего сорта на 4 октября были на уровне 18,5 тыс. руб. за тонну против 17,3 тыс. руб. за тонну годом ранее. Но, как отмечает Андрей Сизов, само по себе производство муки — низкорентабельный бизнес: потребление продукта постепенно снижается при избытке мощностей. Оптовый рынок муки сильно коррелирует с ценами на продовольственную пшеницу, поэтому доходность невысокая, вторит гендиректор «Прозерно» Владимир Петриченко. Пшеница третьего класса в России на 4 октября в среднем стоила по 10,3 тыс. руб. за тонну, сообщал «Совэкон».

Юрий Кацнельсон не исключает, что мукомольное предприятие «Мираторга» может быть частью крупного хлебопекарного проекта холдинга, который таким образом будет производством полного цикла. Рентабельность такого бизнеса будет не хуже, чем в мясной отрасли, указывает он. Из оценок эксперта следует, что одна линия на 350 тонн муки в сутки позволит «Мираторгу» выпускать более 120 тыс. тонн хлебобулочных изделий в год. По словам господина Кацнельсона, это соответствует уровню крупного завода.

Анатолий Костырев