Главные новости за выходные 21–22 сентября

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток в связи с недавней атакой дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии. По данным телеканала CBS, США уже разместили эсминец с ракетами класса «земля-воздух» на северо-востоке побережья Саудовской Аравии. Он был направлен туда, чтобы восполнить пробел в саудовской противовоздушной обороне. В Иране планы США назвали «позерством». О последствиях атаки на НПЗ

В субботу, 21 сентября цена за баррель нефти марки Brent показала рекордный рост с января 2019 года — на 6,7%. Стоимость нефти WTI увеличилась на 5,9%, что стало самым высоким показателем с июня. О ситуации на рынке

В Баку завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. Сборная России завоевала 13 медалей (8 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых) и заняла первое место в неофициальном медальном зачете. Вторыми стали спортсменки из Японии (1-2-0), третьими — израильтянки (0-4-2).

Золотые медали на турнире завоевали Екатерина Селезнева (обруч), Дина Аверина (мяч, булавы, лента и индивидуальное многоборье), сестры Аверины и Селезнева в командном турнире, а также команда в групповом многоборье и в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. О выступлении россиянок

Российская фигуристка Александра Трусова победила на предсезонном турнире Международного союза конькобежцев в Словакии. Россиянка установила мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе (163,78 балла) и по сумме двух программ (238,69). Предыдущие мировые рекорды были установлены россиянкой Алиной Загитовой в 2018 году.

Во Владивостоке произошел пожар в крупном торговом центре «Максим». В результате пожара был нанесен ущерб бизнесу примерно 160 арендаторов помещений. Погибших и пострадавших нет.

В Париже во время очередной субботней акции «желтых жилетов» были задержаны более 150 человек. Протесты проходят во Франции с ноября 2018-го года. Об акциях