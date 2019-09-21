Во Владивостоке загорелся крупный торговый центр

Рано утром 21 сентября во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим». Пострадавших в результате пожара нет, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.
Тушение пожара, площадь которого достигла 1 тыс. кв. м., продолжается. Как сообщили «РИА Новости» в МЧС, пожар начался в кафе торгового центра на четвертом этаже. Пожару присвоен второй ранг.
Возгорание произошло в 6:00 по местному времени. Посетителей на момент возгорания в здании не было.
Торговый центр расположен на одной из главных магистралей города, между двумя крупными жилыми микрорайонами. В здании ТЦ находится более 200 магазинов, а также семь кафе и детский центр.
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