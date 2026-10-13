Контрсанкции сыграли вдолгую

Также, отмечается в исследовании, проявились защитные эффекты от внешних шоков во время глобальных кризисов 2022–2023 годов. Так, пока европейские цены на продовольствие росли из-за энергетического кризиса и инфляции, российский рынок продемонстрировал значительно меньшую волатильность: в 2023 году рост цен на продовольствие в РФ оказался в 3,6 раза ниже, чем в странах Европы (8% против 29%). По мнению АКРА, перестройка отрасли позволила не просто компенсировать шок 2014–2015 годов, но и повысила устойчивость доступности продовольствия. В то же время, говорится в исследовании, структура зависимости рынка от импорта изменилась: риски сместились с готовой продукции на импортные компоненты производства (семена, племенной материал, оборудование).