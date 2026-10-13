Контрсанкции сыграли вдолгую
Эксперты оценили последствия продовольственного эмбарго
13.10.2026, 09:30
Рейтинговое агентство АКРА проанализировало влияние продовольственного эмбарго, действующего с 2014 года, на российский агропромышленный комплекс. Как следует из исследования, сочетание резкой девальвации рубля и санкций тогда разрушило устоявшуюся модель доступного импорта. Однако то, что в краткосрочной перспективе стало шоком для потребителей и бизнеса, в долгосрочной стало стимулом для модернизации отечественного АПК и ограничило рост цен.
Продовольственные контрсанкции, введенные в 2014 году, привели к глубокой структурной перестройке российского АПК, говорится в исследовании агентства АКРА. Речь идет об ограничениях и запрете на ввоз в РФ отдельных видов сельхозпродукции, происходящих из стран, которые после присоединения Крыма к РФ ввели в отношении российских компаний и физлиц санкции или присоединились к такому решению.
Согласно исследованию, до 2014 года модель доступного импорта позволяла компенсировать дефицит внутреннего производства и сдерживать цены за счет конкуренции с зарубежными поставщиками. При стабильном курсе рубля эта схема была экономически рациональной, но создала структурную уязвимость: зависимость от внешних условий и отсутствие стимулов для инвестиций в отечественные мощности сделали рынок чувствительным к изменениям конъюнктуры или логистики.
Девальвация рубля и введение продовольственных контрсанкций, напоминают в АКРА, привели в 2014 году к резкому скачку оптовых цен. Выросла стоимость всего, что имело валютную составляющую (от готового импорта до семян и оборудования), а запрет поставок из западных стран нарушил сложившиеся товарные потоки, создав серьезные логистические трудности. Среди краткосрочных последствий — сужение ассортимента, рост цен и увеличение логистических расходов.
В долгосрочной же перспективе, отмечают в АКРА, это запустило процесс структурной адаптации, приведший к значительному улучшению конкурентоспособности российской продукции: появились стимулы для диверсификации поставок и развития внутреннего производства. К 2025 году разрыв между ценами отечественных производителей и европейским импортом, по оценкам аналитиков, сократился с 33% до 6%. По таким ключевым категориям, как свинина, говядина и птица, российские товары, отмечают в АКРА, стали дешевле европейских аналогов. Это обусловлено ростом производства на фоне притока инвестиций в современные производственные мощности, что позволило не просто заместить объемы, но и повысить технологическую эффективность АПК.
Также, отмечается в исследовании, проявились защитные эффекты от внешних шоков во время глобальных кризисов 2022–2023 годов. Так, пока европейские цены на продовольствие росли из-за энергетического кризиса и инфляции, российский рынок продемонстрировал значительно меньшую волатильность: в 2023 году рост цен на продовольствие в РФ оказался в 3,6 раза ниже, чем в странах Европы (8% против 29%). По мнению АКРА, перестройка отрасли позволила не просто компенсировать шок 2014–2015 годов, но и повысила устойчивость доступности продовольствия. В то же время, говорится в исследовании, структура зависимости рынка от импорта изменилась: риски сместились с готовой продукции на импортные компоненты производства (семена, племенной материал, оборудование).
По словам директора практики Strategy Partners Вадима Аникина, главным результатом продовольственных контрсанкций стала способность АПК «масштабировать производство и обеспечивать внутренний рынок». Однако для будущего успеха, по его словам, важно перейти от защиты рынка к повышению производительности труда, снижению себестоимости, развитию собственной технологической базы и экспортной конкурентоспособности.
Газета «Коммерсантъ» №189от 13.10.2026, стр. 2