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Мир

Трамп хотел бы остаться президентом США на третий срок

13.10.2026, 09:19
Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад остаться на посту на третий срок. Он сказал об этом на предвыборном митинге в штате Огайо.
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Alex Brandon / AP

Мероприятие прошло 12 октября. Господин Трамп пообещал, что если республиканцы одержат победу на промежуточных выборах в ноябре, то «экономический успех» Штатов будет «таким, какого мы никогда прежде не видели». В ответ участники митинга начали скандировать «еще четыре года!», подразумевая новый четырехлетний президентский срок.
«Я бы с радостью сделал это»,— сказал президент (цитата по AP).
Дональд Трамп впервые был избран президентом в 2016 году. На выборах в 2020-м он проиграл демократу Джо Байдену, однако в 2024-м господин Трамп снова был избран на пост главы государства. В Палате представителей США напоминали, что пойти на третий срок Дональд Трамп не может, что признал и сам политик.
Дональд Трамп
США. Политика и экономика
США