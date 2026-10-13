Трамп хотел бы остаться президентом США на третий срок
13.10.2026, 09:19
Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад остаться на посту на третий срок. Он сказал об этом на предвыборном митинге в штате Огайо.
Мероприятие прошло 12 октября. Господин Трамп пообещал, что если республиканцы одержат победу на промежуточных выборах в ноябре, то «экономический успех» Штатов будет «таким, какого мы никогда прежде не видели». В ответ участники митинга начали скандировать «еще четыре года!», подразумевая новый четырехлетний президентский срок.
Дональд Трамп впервые был избран президентом в 2016 году. На выборах в 2020-м он проиграл демократу Джо Байдену, однако в 2024-м господин Трамп снова был избран на пост главы государства. В Палате представителей США напоминали, что пойти на третий срок Дональд Трамп не может, что признал и сам политик.