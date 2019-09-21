Бизнес более 160 предпринимателей пострадал при пожаре в ТЦ во Владивостоке

В результате пожара в торговом центре «Максим» во Владивостоке пострадал бизнес примерно 160 арендаторов помещений, сообщила уполномоченный по правам предпринимателей в Приморье Марина Шемилина. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, погибших и пострадавших нет.

«Я только что разговаривала с предпринимателями. Конечно, им нужна хотя бы в первую очередь консультативная поддержка. Аппарат уполномоченного в понедельник собирает предпринимателей, чтобы дать им пошаговую инструкцию о том, что сейчас делать»,— сказала госпожа Шемилина (цитата по ТАСС). По ее словам, на встречу планируют пригласить представителей прокуратуры, налоговой службы и департамента экономики. «Может быть, сейчас есть места в других торговых центрах, и можно будет что-то предложить»,— отметила омбудсмен.

Кроме того, после пожара региональная прокуратура начала проверку. По данным ведомства, о пожаре сообщил охранник ТЦ. В тот момент посетителей в здании не было. «Надзорное ведомство даст оценку деятельности собственника здания и арендаторов помещений (в т.ч. помещения кафе, которое, по предварительным данным, явилось очагом возгорания) на предмет соблюдения ими требований пожарной безопасности»,— говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

Напомним, пожар в крупном торговом центре начался рано утром 21 сентября в кафе на четвертом этаже. Возгоранию был присвоен второй ранг. МЧС по региону сообщило, что в здании есть частичные обрушения.