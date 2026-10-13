Каллас предложила разработать в ЕС протокол экстренных мер безопасности
13.10.2026, 08:59
Евросоюзу (ЕС) нужно заняться разработкой протокола о чрезвычайной безопасности, чтобы оперативно согласовывать ответные меры при возникновении угроз, считает глава евродипломатии Кая Каллас. Свою инициативу она озвучила на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам.
На встрече в том числе обсудили случаи «манипулирования информацией и вмешательства извне». Госпожа Каллас уточнила, что в ЕС изучат возможности более тесного сотрудничества с «партнерами-единомышленниками», с которыми у объединения установлены партнерские отношения в сфере безопасности и обороны.
«Что касается наших коллективных действий, нам нужен механизм для консультаций и оперативного реагирования, поэтому мы предложим включить в нашу Европейскую стратегию безопасности Протокол экстренного реагирования. Он должен подкрепляться набором готовых к незамедлительному использованию инструментов реагирования»,— сказала она (цитата по сайту ЕС).
О каких конкретно ответных мерах может идти речь, не уточняется. Сроки подготовки упомянутого протокола Кая Каллас также не назвала.
Осенью Франция и Германия предложили провести реформу внешнеполитического аппарата ЕС. Подготовленный ими документ предусматривает передачу Еврокомиссии значительной части функций Европейской службы внешних связей (EEAS), а также отказ от принципа консенсуса при принятии важных внешнеполитических решений.