Каллас предложила разработать в ЕС протокол экстренных мер безопасности

На встрече в том числе обсудили случаи «манипулирования информацией и вмешательства извне». Госпожа Каллас уточнила, что в ЕС изучат возможности более тесного сотрудничества с «партнерами-единомышленниками», с которыми у объединения установлены партнерские отношения в сфере безопасности и обороны.