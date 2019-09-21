СМИ: США разместили у берегов Саудовской аравии эсминец с ракетами «земля-воздух»

США разместили эсминец с ракетами класса «земля-воздух» на северо-востоке побережья Саудовской Аравии, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники. По данным телеканала, эсминец был направлен к побережью Персидского залива, чтобы восполнить пробел саудовской противовоздушной обороны.

Ранее сегодня председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система противовоздушной и противоракетной обороны не могла отразить атаку, которой подверглись НПЗ Saudi Aramco. Господин Данфорт на пресс-конференции сообщил, что США работают со своими союзниками в регионе, чтобы повысить оборонительные возможности. «Что касается реагирования на эту конкретную угрозу, о которой вы говорите, то ни одна одиночная система (ПВО и ПРО) не сможет защитить от такой угрозы, но многоуровневые оборонительные возможности смогут снизить риск… атак, которые могут быть совершены из Ирана»,— сказал господин Данфорд (цитата по «РИА Новости»).

Накануне министр обороны США Марк Эспер заявил, что страна отправит дополнительные войска на Ближний Восток в связи с недавней атакой дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии. По словам главы Пентагона, такое решение президент США Дональд Трамп принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

Напомним, 14 сентября на крупнейшие НПЗ в Саудовской Аравии были совершены атаки беспилотников, ответственность за которые взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В США заявили, что за атаками стоит Иран. Тегеран отрицает обвинения в свой адрес. Саудовская Аравия, со своей стороны, показала обломки ракет в качестве доказательств атаки Ирана. 20 сентября Дональд Трамп объявил о новых санкциях в отношении Ирана: под ограничения попали три финансовые структуры, включая Центробанк. Тогда же глава Белого дома заявил, что «к нанесению удара по 15 важнейшим объектам в Иране все готово».

Подробнее о новых санкциях — в материале “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».