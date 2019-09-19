Нефти подняли премию

Цена на нефть отыграла большую часть роста, вызванного атакой на нефтеперерабатывающие комплексы Саудовской Аравии. Стоимость североморской Brent 18 сентября опустилась ниже уровня $65 за баррель. Снижение цен вызвано сообщениями о том, что королевство полностью восстановит добычу до конца месяца. Впрочем, инцидент показал уязвимость крупных объектов нефтяной инфраструктуры и будет учтен в ценах на нефть как геополитическая составляющая.

После стремительного роста в начале недели и достижения уровня $70 за баррель 18 сентября стоимость европейской нефти Brent опустилась ниже отметки $65 за баррель. По данным Reuters, в ходе торгов ее стоимость на спот-рынке снижалась вплоть до $64,53, что почти на 3% ниже закрытия 17 сентября и на 9% открытия торгов в тот же день. Цена российской нефти Urals снизилась относительно локального максимума предыдущего дня на 9,1%, до отметки $63,2 за баррель. По итогам дня цены остановились возле значений на 2,1–2,2% ниже закрытия 17 сентября.

Коррекцию цен на нефть вызвали сообщения о темпах восстановления добычи нефти Саудовской Аравией. Reuters еще 17 сентября со ссылкой на источники сообщило, что королевство может восстановить производство после субботних атак на ее нефтяные объекты в течение двух-трех недель.

По данным источников агентства, спустя три дня после атаки было восстановлено почти 70% от выбывших 5,7 млн баррелей нефти в сутки.

Позднее вечером министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что королевство восстановило примерно половину нефтедобычи и что уровни производства вернутся к нормальным к концу сентября.

Еще 16 сентября столь быстрого восстановления объемов добычи на рынке мало кто ожидал, поэтому закладывали в цену нефти возможный ее дефицит. По словам директора аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Ивана Манаенко, судить о масштабах разрушений на НПЗ рынку приходилось по нескольким фотографиям и разрозненным комментариям. Поэтому исходно он реагировал очень эмоционально и определялся двумя цифрами: 5% мировой добычи и 50% добычи Саудовской Аравии. «Рынок нефти низкоэластичен, поэтому многие инвесторы могли открыть крупные спекулятивные позиции. Но после заявлений причины для активных покупок исчезли, соответственно, длинные позиции тех, кто покупал днем ранее, начали активно закрываться, спровоцировав внушительное снижение»,— отмечает начальник отдела экспертов «БКС Брокер» Василий Карпунин.

В таких условиях возможно дальнейшее снижение цен на нефть и возвращение их к уровням, предшествовавшим атаке дронов, считают аналитики. «Игра на инциденте — это краткосрочная спекуляция, а не смена тренда. Общая проблема дисбаланса на рынке нефти в условиях надвигающейся глобальной рецессии не ушла»,— отмечает Иван Манаенко.

Вместе с тем аналитики отмечают, что после событий с Саудовской Аравией поменяется общая ситуация на рынке.

По мнению Василия Карпунина, в нефтяных котировках теперь должна увеличиться геополитическая премия из-за риска повторения инцидентов, а также потенциального обострения ситуации вокруг Ирана: «Мир увидел, насколько могут быть уязвимы столь важные для нефтяного рынка объекты». Даже при полном возобновлении функционирования всей инфраструктуры, добавляет эксперт, в ближайшей перспективе рассчитывать на возврат стоимости Brent обратно к $60 сложно.

Виталий Гайдаев