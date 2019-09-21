Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

Российская фигуристка Александра Трусова победила на предсезонном турнире Международного союза конькобежцев в Словакии. Россиянка установила мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе (163,78 балла) и по сумме двух программ (238,69). Также Трусова впервые в истории женских соревнований выполнила три чистых прыжка в четыре оборота в одной программе.

Второе место заняла японка Каори Сакамото (194,42), третье — Ким Ха Ныль (182,50) из Южной Кореи.

Предыдущие рекорды были установлены россиянкой Алиной Загитовой. Она набрала 159,18 балла в произвольной программе (на командном турнире в Сайтаме в 2018 году) и 238,43 балла по сумме программ (на турнире серии «Челленджер» в Оберстдорфе в том же году).