Российские гимнастки завоевали золото в групповом многоборье на ЧМ в Баку

Сборная России по художественной гимнастике (Мария Толкачева, Евгения Леванова, Анастасия Максимова, Анжелика Стубайло и Анастасия Шишмакова) заняли первое место в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку. Они набрали 58,700 балла.

На втором месте — сборная Японии с результатом 58,200 балла. Третье место заняла сборная Болгарии — 58,000 балла.

Напомним, вчера сестры Диана и Арина Аверины завоевали золотую и серебряную медали в индивидуальном многоборье. Они получили для команды России две лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио, которые дают право участвовать в соревнованиях.

Подробнее о победе россиянок — в материале “Ъ” «Близнецы своего счастья».