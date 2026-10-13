Посла России вызовут в МИД Болгарии после потопления торгового судна
13.10.2026, 09:34
Премьер-министр Болгарии Румен Радев назвал недопустимыми нападения на торговые суда «в непосредственной близости от болгарских территориальных вод». Из-за очередного подобного инцидента в МИД Болгарии вызовут посла России.
БПЛА атаковали два торговых судна в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море сегодня ночью. По словам господина Радева, Болгария запросит объяснения у посла РФ в стране Елеоноры Митрофановой. При этом он уточнил, что в настоящее время нет «убедительных доказательств» происхождения беспилотников, и нельзя возложить ответственность за атаки на конкретную страну.
«Логика происходящего указывает на то, что исход атак выгоден Российской Федерации»,— утверждает премьер-министр (цитата по агентству Bgnes).
По информации болгарских властей, судно Azov Concord затонуло в 27 км от курортного поселка Крапец. Судно Chelsea 3 подверглось атаке в 24 км от города Бяла и смогло дойти до порта. С его борта эвакуировали 15 моряков, они получили незначительные травмы.
Постоянные представители Болгарии при НАТО и Евросоюзе были проинформированы об инцидентах. Болгария также намерена провести консультации с генсеком НАТО Марком Рютте.