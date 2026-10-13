Посла России вызовут в МИД Болгарии после потопления торгового судна

БПЛА атаковали два торговых судна в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море сегодня ночью. По словам господина Радева, Болгария запросит объяснения у посла РФ в стране Елеоноры Митрофановой. При этом он уточнил, что в настоящее время нет «убедительных доказательств» происхождения беспилотников, и нельзя возложить ответственность за атаки на конкретную страну.