Объем строительства нового жилья упал до шестилетнего минимума

За январь—август 2026 года в России одобрили строительство 3,03 тыс. многоквартирных домов — это самый низкий показатель за последние шесть лет. Застройщики сокращают число заявок в условиях дорогого финансирования, сдержанного спроса и большого объема непроданных квартир, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой информсистемы жилищного строительства (ЕИСЖС) и участников рынка.