Объем строительства нового жилья упал до шестилетнего минимума
13.10.2026, 09:36
За январь—август 2026 года в России одобрили строительство 3,03 тыс. многоквартирных домов — это самый низкий показатель за последние шесть лет. Застройщики сокращают число заявок в условиях дорогого финансирования, сдержанного спроса и большого объема непроданных квартир, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой информсистемы жилищного строительства (ЕИСЖС) и участников рынка.
Годом ранее за аналогичный период разрешения получили 3,8 тыс. домов, а в 2024 году — 4,81 тыс. С 2021 года показатель за первые восемь месяцев не опускался ниже 4 тыс.
В Минстрое привели другую статистику: на 1 сентября 2026 года выдано 2,8 тыс. разрешений на строительство 24,7 млн кв. м жилья. Всего в стране действует около 14,6 тыс. таких документов, позволяющих возвести порядка 170 млн кв. м.
Разница связана с методикой подсчета. ЕИСЖС учитывает количество домов, указанных в разрешениях, а министерство — число самих документов. Одно разрешение может распространяться на несколько корпусов. Застройщики самостоятельно предоставляют сведения в ЕИСЖС, тогда как Минстрой получает данные от регионов.