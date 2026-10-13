За ночь над Россией сбили 604 беспилотника

Российские средства ПВО за ночь сбили 604 беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ. Согласно сводке ведомства, дроны сбивали над приграничными Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской областями и другими регионами европейской части страны. Также — над Азовским морем.