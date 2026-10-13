За ночь над Россией сбили 604 беспилотника
Минобороны РФ: силы ПВО сбили 604 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
13.10.2026, 09:23
Российские средства ПВО за ночь сбили 604 беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ. Согласно сводке ведомства, дроны сбивали над приграничными Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской областями и другими регионами европейской части страны. Также — над Азовским морем.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 12 октября силы ПВО сбили 417 летевших в сторону столицы дронов.