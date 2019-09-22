МИД Ирана назвал позерством решение США отправить в Саудовскую Аравию дополнительные войска

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал позерством решение США отправить в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружения. В интервью телеканалу CBS он не исключил возможность военного конфликта на Ближнем востоке в связи с этим.

«Я не думаю, что такое позерство может как-то помочь в решении проблемы»,— сказал господин Зариф. Он также отметил, что есть вероятность начала военного конфликта в регионе. «Я не уверен, что мы можем избежать войны ... Я уверен, что тот, кто ее начнет, не будет тем, кто войну закончит»,— отметил глава МИД Ирана.

Напомним, 14 сентября на два саудовских нефтеперерабатывающих завода компании Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс было совершено нападение при помощи беспилотников. Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. США обвинили в произошедшем Иран. 18 сентября министр обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки показал обломки беспилотников и ракет в качестве доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяную инфраструктуру.

20 сентября президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях в отношении Ирана. Под ограничения попали три финансовые структуры, включая Центробанк. Американский лидер также одобрил отправку дополнительных войск и средств противовоздушной обороны на Ближний Восток.

Подробнее о новых санкциях — в материале “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».