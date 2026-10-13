Эксперты агентства АКРА проанализировали влияние санкций на российский агропром
13.10.2026, 09:36
Как показало исследование рейтингового агентства АКРА, сочетание резкой девальвации рубля и санкций разрушило устоявшуюся модель импорта, доступного отечественному АПК. Однако то, что в краткосрочной перспективе стало шоком для потребителей и бизнеса, в долгосрочной обернулось стимулом для модернизации отрасли и ограничило рост цен.
После 2014 года выросла стоимость всего, что имело валютную составляющую, нарушились сложившиеся логистические цепочки. Краткосрочными последствиями этого стали сужение ассортимента, рост цен и увеличение логистических расходов. Но в долгосрочной перспективе это запустило процесс структурной адаптации, приведший к значительному улучшению конкурентоспособности российской продукции: появились стимулы для диверсификации поставок и развития внутреннего производства.