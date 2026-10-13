Эксперты агентства АКРА проанализировали влияние санкций на российский агропром

После 2014 года выросла стоимость всего, что имело валютную составляющую, нарушились сложившиеся логистические цепочки. Краткосрочными последствиями этого стали сужение ассортимента, рост цен и увеличение логистических расходов. Но в долгосрочной перспективе это запустило процесс структурной адаптации, приведший к значительному улучшению конкурентоспособности российской продукции: появились стимулы для диверсификации поставок и развития внутреннего производства.