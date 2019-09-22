Чертова дюжина «художниц» из России

Тринадцать медалей — на одну больше, чем в прошлом году в Софии, завоевала российская команда на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку. На ее счету восемь золотых из девяти разыгрывавшихся золотых наград плюс два серебра и три бронзы. Россиянки также завоевали обе олимпийские лицензии для участия представительниц страны в олимпийском индивидуальном многоборье. На втором и третьем местах — японки (1–2–0) и израильтянки (0–4–2).

Сборная России по художественной гимнастике выигрывает медальный зачет чемпионата мира тринадцатый раз подряд. Героиней чемпионата стала Дина Аверина, победившая в индивидуальном многоборье, в упражнениях с мячом, булавами и лентой. Екатерина Селезнева стала лучшей в упражнениях с обручем. Сборная России (Арина и Дина Аверины, Селезнева) выиграла командный турнир. Российская команда в составе Марии Толкачевой, Анастасии Максимовой, Анастасии Шишмаковой, Евгении Левановой и Анжелики Стубайло взяла золото в групповом многоборье и в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Отметим, что год назад из Софии российские гимнастки привезли семь золотых, две серебряные и три бронзовые награды.

Победив в субботу в групповом многоборье с суммой 58,700 балла и опередив других призеров — гимнасток Японии (58,200) и Болгарии (58,000), Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Евгения Леванова за упражнения с пятью мячами получили 30,000 баллов, а с тремя обручами и двумя парами булав — 28,700. Тогда им удалось справиться и со сложностью, и с высоким темпом, что особо отметила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

«В групповых упражнениях выступать сложнее, группа должна быть как единый организм. Выступая в многоборье, девочки получили высшую оценку за весь минувший год — 30,000 баллов,— сказала госпожа Винер-Усманова.— Мы сделали такую сложность в таком темпе, что уму непостижимо, и справились. Сложность заключается в большом количестве соединений, элементов и связок, которые они сделали за 2,5 минуты. Такой темп никто не может выдержать, только русские. Но это очень-очень рискованно, потому что они бросают предметы на пустые места, добегают и берут их, что очень трудно. Я их заставляю это делать, а сама боюсь!»

Однако сегодня, когда групповички разыгрывали призовые места в отдельных видах, россиянки за выигранное накануне упражнение с пятью мячами получили лишь третью оценку — 28,150 балла. Чемпионками стали японки (29,550), а вторыми — болгарки (29,350). «Оценку мы получили ниже, чем вчера, из-за шагов и шараханий за предметами. Сейчас это очень дорого стоит»,— объяснила проигрыш Мария Толкачева.

А заключительный выход с тремя обручами и двумя парами булав снова принес россиянкам победу (29,450). Серебро и бронза — у команд Японии (29,400) и Италии (29,200).

Вера Мухина