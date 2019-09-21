Трамп одобрил отправку дополнительных войск и средства ПВО на Ближний Восток

США отправят дополнительные войска на Ближний Восток в связи с недавней атакой дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии, сообщил журналистам министр обороны Марк Эспер. По словам главы Пентагона, такое решение президент США Дональд Трамп принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

«В ответ на запросы президент одобрил развертывание сил США, которые будут оборонительными по своему характеру и будут в основном отвечать за противовоздушную и противоракетную оборону»,— объявил о решении господин Эспер. Также будет ускорен процесс отправки в Саудовскую Аравию и ОАЭ необходимой военной техники.

О численности перебрасываемого в регион военного контингента в Пентагоне объявят на следующей неделе. По словам глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, также выступившего на брифинге, речь идет о сотнях солдат, но не о тысячах.

В ходе брифинга представители оборонного ведомства США еще раз заявили об ответственности Ирана за произошедшие атаки. «Оружие было произведено в Иране. И пуски были произведены не из Йемена»,— сказал Марк Эспер и добавил, что по мере необходимости могут быть осуществлены новые отправки войск и «другие военные варианты».

14 сентября на крупнейшие НПЗ в Саудовской Аравии были совершены атаки беспилотников, ответственность за которые взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В США заявили, что за атаками стоит Иран. Тегеран отрицает обвинения в свой адрес. Саудовская Аравия, со своей стороны, показала обломки ракет в качестве доказательств атаки Ирана. 20 сентября Дональд Трамп объявил о новых санкциях в отношении Ирана: под санкции попали три финансовые структуры, включая Центробанк. Тогда же глава Белого дома заявил, что «к нанесению удара по 15 важнейшим объектам в Иране все готово».

Подробнее о новых санкциях — в материале “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».