Нефть Brent показала максимальный недельный рост с января

На прошедшей неделе цена за баррель нефти марки Brent показала рекордный рост с января 2019 года — на 6,7%, сообщило агентство Reuters. Цена за баррель нефти WTI показала рост на 5,9%, что стало самым высоким показателем с июня.

По состоянию на утро 21 сентября баррель нефти Brent стоит $64,71, WTI — $58,41. В понедельник, 16 сентября, фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали на 7,77% и стоили более $59 за баррель, а нефть марки Brent выросла на 13,8% — до $69,91.

После резкого роста цен в начале недели, вызванного атаками на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии и последовавшем за ними сокращением добычи, было зафиксировано их падение. По мнению аналитиков, снижение цен вызвано сообщениями о том, что королевство полностью восстановит добычу до конца месяца. После атак на крупнейшие НПЗ страны добыча нефти сократилась на 50%, что составило примерно 5% мирового предложения.

О ситуации на рынке через несколько дней после атак — читайте в материале “Ъ” «Нефти подняли премию».