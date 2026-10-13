В Белгородской области два человека погибли и 16 ранены в результате атак ВСУ

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области 137 раз. В Белгородском и Шебекинском округах от атак беспилотников погибли двое мужчин. В областном центре, Борисовском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены шестнадцать человек, четверо из них госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом 13 октября сообщил глава региона Александр Шуваев.