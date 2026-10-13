В Белгородской области два человека погибли и 16 ранены в результате атак ВСУ
13.10.2026, 09:06
За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области 137 раз. В Белгородском и Шебекинском округах от атак беспилотников погибли двое мужчин. В областном центре, Борисовском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены шестнадцать человек, четверо из них госпитализированы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом 13 октября сообщил глава региона Александр Шуваев.
«Кроме того, вчера стало известно о трагической гибели мужчины, произошедшей 9 октября в Шебекино»,— добавил господин Шуваев.
По информации губернатора, удары за минувшие сутки были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Зафиксировано семь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также 32 сброса взрывных устройств с БПЛА. Расчетами ПВО и других подразделений сбито и подавлено 162 беспилотника.
За прошедшую ночь, по данным Минобороны РФ, дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 604 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. На территории Черноземья, помимо Белгородской области, дроны ликвидировали в Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях. Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что в регионе в небе над двумя городскими округами и восемью районами уничтожили 13 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что за предыдущие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 130 раз. В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали шесть человек, в том числе двое подростков в возрасте 15 и 13 лет. Также стало известно о гибели мужчины 10 октября в Валуйском округе.