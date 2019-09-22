Российские гимнастки завоевали золото в упражнениях с обручами и булавами на ЧМ в Баку

Сборная России по художественной гимнастике получила золото в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на чемпионате мира. Соревнования прошли в Баку.

Тройка лидеров выглядит следующим образом:

Россия — 29,450 балла; Япония — 29,400 балла; Италия — 29,200 балла.

За Россию выступили Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло, Мария Толкачева и Евгения Леванова.

Накануне российские спортсменки также заняли первое место в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике. Они набрали 58,700 балла. На втором месте — сборная Японии с результатом 58,200 балла. Третье место заняла сборная Болгарии — 58,000 балла.

Напомним, в пятницу сестры Диана и Арина Аверины завоевали золотую и серебряную медали в индивидуальном многоборье. Они получили для команды России две лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио, которые дают право участвовать в соревнованиях.

Подробнее о победе россиянок — в материале “Ъ” «Близнецы своего счастья».