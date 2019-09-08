В России подводят итоги единого дня голосования

В России завершился единый день голосования. В 85 субъектах РФ 8 сентября прошли 6015 выборов различного уровня и референдумов. В ходе выборов Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в Google, Facebook и Youtube в день тишины, что, по мнению ведомства, «можно расценить как вмешательство в суверенные дела России». Как идет подсчет голосов и кто лидирует на выборах — в онлайн-трансляции “Ъ”.

3:36. На выборах мэра Улан-Удэ по результатам обработки 100% протоколов победил самовыдвиженец Игорь Шутенков. Он получил 52,52% голосов. За ним следует сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (36,58%).

3:15. Врио главы Анадыря Леонид Николаев, кандидат от «Единой России», побеждает на выборах мэра Анадыря после обработки 100% протоколов. Согласно данным местного избиркома, он получил 49,21% голосов.

3:02.

В Оренбургской области по результатам обработки 100% протоколов побеждает врио губернатора единоросс Денис Паслер. Он получил 65,94% голосов избирателей.

На втором месте — кандидат от КПРФ Максим Амелин с 23,72%, на третьем — представитель «Коммунистической партии социальной справедливости» Анатолий Кобзев (3,62%), на четвертом — кандидат от «Демократической партии России» Константин Горячев (2,53%), на пятом — справоросс Сергей Яцын (2,26%).

2:55. Согласно результатам обработки половины протоколов, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов набирает 64,53% голосов.

2:43.

Врио главы Алтая Олег Хорохордин побеждает на выборах главы региона по результатам подсчета 100% протоколов.

Он получил 58,82% голосов избирателей. Второй — кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин (31,64%), третий — кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов (6,54%). Явка — 49,87% избирателей.

2:34.

По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, на выборах в заксобрание Хабаровского края побеждает ЛДПР (56,12%).

Явка составила 30,64%. На втором месте КПРФ — 17,24%. «Единая Россия» набрала 12,51%.

2:30. Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале пишет, что обработано 93,7% протоколов. Согласно предварительным результатам, в Мосгордуму проходит 23 самовыдвиженца, 14 кандидатов от КПРФ, трое — от «Справедливой России», четверо — от «Яблока». Спорным остается 30 округ.

2:21. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал состоявшиеся в столице выборы «самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю»: «В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий «Яблоко» и «Справедливая Россия». Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту».

1:42.

ТАСС сообщает, что врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко побеждает на выборах главы региона с 56,15% голосов после обработки 100% протоколов.

1:18. По данным ЦИК, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует по итогам обработки четверти протоколов с 64,81% голосов.

0:58. По данным ЦИК, врио главы Башкирии Радий Хабиров лидирует на выборах главы республики с 81,44% голосов (по результатам обработки 50% протоколов).

0:39. Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона, набрав 65,18% голосов после обработки 51,6% протоколов, следует из данных ЦИК.

0:37. Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона, набрав 80,63% голосов после обработки 50,23% протоколов, следует из данных ЦИК.

0:29. Как сообщил “Ъ” глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов, в 15-м округе действительно на данный момент проигрывает зампред Мосгордумы Андрей Метельский, уступая лидерство кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову.

«На данный момент в 15-м округе обработано 65,7% протоколов. Савостьянов в отрыве от Метельского на 1,5 тыс. голосов,— сообщил господин Венедиктов. — Так, у Савостьянова на данный момент 41,1% голосов, у Метельского — 32,7%. Но, повторюсь, не обработана ещё треть бюллетеней».

0:28. Как сообщает «Интерфакс», ЛДПР лидирует на выборах в заксобрание Хабаровского края с 56,25% голосов по результатам обработки 95% протоколов.

У КПРФ почти 17%, «Единая Россия» набирает 12,76%.

0:17. На двух участках в Орловской области отменят результаты довыборов в Госдуму из-за вбросов.

0:08. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, по результатам обработки 30,98% протоколов, лидирует с 67,21% голосов, сообщает ЦИК.

0:04. По данным ЦИК, врио главы Калмыкии Бату Хасиков после обработки 52,08% протоколов лидирует на выборах главы Калмыкии с результатом 89,56%.

23:59. Валерия Касамара подтвердила изданию «Проект», что по предварительным результатам в 45-м округе, от которого она избирается, побеждает справоросс Магомет Яндиев.

23:33. Предварительные данные на 23.00 по 1 – 21 избирательным округам в Москве (по данным МГИК):

Округ 1: Андрей Титов, самовыдвиженец (36,9%)

Округ 2: Дмитрий Локтев, КПРФ (40,67%)

Округ 3: Александра Соловьев, СР (34,9%)

Округ 4: Мария Киселева, самовыдвиженец (42,02%)

Округ 5: Роман Бабабян, самовыдвиженец (47,9%)

Округ 6: Евгений Бунимович, «Яблоко» (35,9%)

Округ 7: Надежда Перфилова, самовыдвижение (37,2%)

Округ 8: Дарья Беседина, самовыдвиженец (34,2%)

Округ 9: Андрей Медведев, самовыдвиженец (40,9%)

Округ 10: Лариса Картавцева, самовыдвиженец (38,2%)

Округ 11: Николай Зубрилин, КПРФ (43,6%)

Округ 12: Алексей Шапошников, самовыдвиженец (42,1%)

Округ 13: Игорь Бускин, самовыдвиженец (31,6%)

Округ 14: Максим Круглов, «Яблоко» (39,4%)

Округ 16: Михаил Тимонов, СР (40,7%)

Округ 17: Виктор Максимов, КПРФ (47,7%)

Округ 18: Елена Янчук, КПРФ (49,9%)

Округ 19: Ирина Назарова, самовыдвиженец (49,2%)

Округ 20: Евгений Ступин, КПРФ (41,8%)

Округ 21: Леонид Зюганов, КПРФ (58,08%)

23:31. Как передает корреспондент “Ъ”, на электронном табло в Мосгоризбиркоме, где журналистам транслируют в режиме онлайн предварительные итоги по 1 - 21 избирательным округам, до сих пор не показывают данные по 15-му округу. Там предположительно проигрывает зампред Мосгордумы Андрей Метельский. Депутат Госдумы, член фракции КПРФ Валерий Рашкин в своем Twitter сообщает, что у лидирующего на данный момент кандидата от КПРФ Сергея Савостьянова в 15 округе «удалили наблюдателей».

23:31. «Интерфакс» со ссылкой на Общественный штаб по наблюдению за выборами сообщает, что после обработки значительного числа голосов на выборах в Мосгордуму коммунисты Николай Губенко, Николай Зубрилин, Екатерина Енгалычева, Евгений Ступин, Сергей Савостьянов, Сергей Курганский, Леонид Зюганов, Елена Янчук, Дмитрий Локтев и Любовь Никитина лидируют в своих округах. Также в своих округах лидируют Евгений Бунимович, Сергей Митрохин, Максим Круглов и Дарья Беседина — они выдвинуты партией «Яблоко».

23:25. По данным ЦИК, Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 68,70% голосов (после обработки 3,51% протоколов).

23:21.

Мэр Новосибирска, член КПРФ Анатолий Локоть побеждает на выборах мэра, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов голосования, следует из данных ЦИК.

23:10. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах после обработки 1,8% протоколов. Он набирает 73,47% голосов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко.

23:05. На данный момент в Москве обработано 22% протоколов, сообщил журналистам председатель МГИК Валентин Горбунов. Средняя явка по округам — от 21% до 22%. Это чуть выше, чем на предыдущих выборах в Мосгордуму в 2014 году.

23:02. В Мурманской области, по данным областного избиркома, лидирует врио губернатора Андрей Чибис с 61,73% голосов (обработаны 23,69% протоколов).

22:54. По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, партия получила большинство, «и даже улучшила позиции по сравнению с прошлым годом»: «На выборах в Иркутске партия получила более чем две трети голосов. Из 12 в 11 заксобраниях у партии большинство».

22:21. Данные экзит-полов ВЦИОМ по выборам губернатора Мурманской области:

Врио губернатора Андрей Чибис («Единая Россия») — 63,1%

Максим Белов (ЛДПР) — 17,8%

Михаил Антропов (КПРФ) — 11,1%

Виталий Измайлов («Гражданская платформа») — 1,3%

Василий Буров («Справедливая Россия»)— 2,5%

Геннадий Тупикин (РППСС) — 1,6%

Явка — 34,6%

22:16. Данные экзит-полов ВЦИОМ по выборам главы республики Алтай:

Врио главы республики Олег Хорохордин («Единая Россия») —61,4%

Виктор Ромашкин (КПРФ) — 28%

Дмитрий Софронов (ЛДПР) — 7,3%

Явка — 46,9%

22:10. Данные экзит-полов ВЦИОМ по выборам губернатора Астраханской области:

Самовыдвиженец, врио губернатора Игорь Бабушкин — 80,4%

Николай Арефьев (КПРФ) — 11,1%

Сергей Сычев (РППСС) — 3,5%

Тимофей Щербаков (ЛДПР) — 3,8%

Явка — 29,3%

22:00. Данные экзит-полов ВЦИОМ по выборам губернатора Санкт-Петербурга:

Самовыдвиженец и врио губернатора Александр Беглов — 56 %

Михаил Амосов («Гражданская платформа») — 21,4 %

Надежда Тихонова («Справедливая Россия») — 19 %

Явка — 23,3%. При проведении экзит-полов отказались от ответа 44,9%.

21:50. Как стало известно “Ъ”, Владимир Путин на выборах в Мосгордуму проголосовал на избирательном участке №2151 за члена «Справедливой России» Александра Романовича (37 избирательный округ).

21:32. Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 56,5% голосов после обработки 97,8% протоколов.

21:15. Дмитрий Медведев прибыл в Центральный исполнительный комитет « Единой России» и поздравил россиян с единым днем голосования. Председатель партии отметил, что по итогам праймериз общий состав партии уже стал существенно моложе, «это залог того, что партия будет обновляться».

Премьер Медведев сказал, что не будет пока подводить итоги, но все же отметил, что «по предварительным данным, партия сохраняет лидирующие позиции в стране».

21:12. «Предварительно ни на одном участке голосование 8 сентября не признано недействительным»,— заявила глава ЦИКа Элла Памфилова.

21:07. Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) решил не публиковать данные экзит-полов на выборах в Мосгордуму, объяснив это тем, что большое количество людей отказались от ответа. Организация заявила, что процент отказа составил 45-50%, в некоторых округах — превысил 70%.

«Все это говорит о том, что публикация настолько невзвешенных и противоречивых данных была бы поступком непрофессиональным. В связи с вышеизложенным, нами принято решение отказаться от публикации данных»,— сообщил фонд в Telegram, на что обратили внимание «Ведомости».

20:48. Как в России проходил единый день голосования — в онлайн-трансляции “Ъ”.

В единый день голосования в стране проводились 58 крупных избирательных кампаний.

В 16 регионах избирали губернаторов; в 13 регионах — заксобрания; в 3 административных центрах регионов — мэров; в 22 административных центрах — городские парламенты; в 4 избирательных округах прошли довыборы в Госдуму. Также прошли непрямые выборы в Ингушетии, где нового главу — Махмуда Калиматова — выбрали голосованием в парламенте. Еще в двух регионах, Крыму и Кабардино-Балкарии, выборы глав пройдут позже в этом году.

Ольга Лукьянова, Анна Токарева; корреспондентская сеть