В России подводят итоги единого дня голосования

В России завершился единый день голосования. В 85 субъектах РФ 8 сентября прошли 6015 выборов различного уровня и референдумов. В ходе выборов Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в Google, Facebook и Youtube в день тишины, что, по мнению ведомства, «можно расценить как вмешательство в суверенные дела России». Как идет подсчет голосов и кто лидирует на выборах — в онлайн-трансляции “Ъ”.
3:36. На выборах мэра Улан-Удэ по результатам обработки 100% протоколов победил самовыдвиженец Игорь Шутенков. Он получил 52,52% голосов. За ним следует сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (36,58%).
3:15. Врио главы Анадыря Леонид Николаев, кандидат от «Единой России», побеждает на выборах мэра Анадыря после обработки 100% протоколов. Согласно данным местного избиркома, он получил 49,21% голосов.
3:02.
На втором месте — кандидат от КПРФ Максим Амелин с 23,72%, на третьем — представитель «Коммунистической партии социальной справедливости» Анатолий Кобзев (3,62%), на четвертом — кандидат от «Демократической партии России» Константин Горячев (2,53%), на пятом — справоросс Сергей Яцын (2,26%).
2:55. Согласно результатам обработки половины протоколов, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов набирает 64,53% голосов.
2:43.
Он получил 58,82% голосов избирателей. Второй — кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин (31,64%), третий — кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов (6,54%). Явка — 49,87% избирателей.
2:34.
Явка составила 30,64%. На втором месте КПРФ — 17,24%. «Единая Россия» набрала 12,51%.
2:30. Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале пишет, что обработано 93,7% протоколов. Согласно предварительным результатам, в Мосгордуму проходит 23 самовыдвиженца, 14 кандидатов от КПРФ, трое — от «Справедливой России», четверо — от «Яблока». Спорным остается 30 округ.
2:21. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал состоявшиеся в столице выборы «самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю»: «В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий «Яблоко» и «Справедливая Россия». Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту».
1:42.
1:18. По данным ЦИК, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует по итогам обработки четверти протоколов с 64,81% голосов.
0:58. По данным ЦИК, врио главы Башкирии Радий Хабиров лидирует на выборах главы республики с 81,44% голосов (по результатам обработки 50% протоколов).
0:39. Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона, набрав 65,18% голосов после обработки 51,6% протоколов, следует из данных ЦИК.
0:37. Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона, набрав 80,63% голосов после обработки 50,23% протоколов, следует из данных ЦИК.
0:29. Как сообщил “Ъ” глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов, в 15-м округе действительно на данный момент проигрывает зампред Мосгордумы Андрей Метельский, уступая лидерство кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову.
«На данный момент в 15-м округе обработано 65,7% протоколов. Савостьянов в отрыве от Метельского на 1,5 тыс. голосов,— сообщил господин Венедиктов. — Так, у Савостьянова на данный момент 41,1% голосов, у Метельского — 32,7%. Но, повторюсь, не обработана ещё треть бюллетеней».
0:28. Как сообщает «Интерфакс», ЛДПР лидирует на выборах в заксобрание Хабаровского края с 56,25% голосов по результатам обработки 95% протоколов.
У КПРФ почти 17%, «Единая Россия» набирает 12,76%.
0:17. На двух участках в Орловской области отменят результаты довыборов в Госдуму из-за вбросов.
0:08. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, по результатам обработки 30,98% протоколов, лидирует с 67,21% голосов, сообщает ЦИК.
0:04. По данным ЦИК, врио главы Калмыкии Бату Хасиков после обработки 52,08% протоколов лидирует на выборах главы Калмыкии с результатом 89,56%.
23:59. Валерия Касамара подтвердила изданию «Проект», что по предварительным результатам в 45-м округе, от которого она избирается, побеждает справоросс Магомет Яндиев.
23:33. Предварительные данные на 23.00 по 1 – 21 избирательным округам в Москве (по данным МГИК):
Округ 1: Андрей Титов, самовыдвиженец (36,9%)
Округ 2: Дмитрий Локтев, КПРФ (40,67%)
Округ 3: Александра Соловьев, СР (34,9%)
Округ 4: Мария Киселева, самовыдвиженец (42,02%)
Округ 5: Роман Бабабян, самовыдвиженец (47,9%)
Округ 6: Евгений Бунимович, «Яблоко» (35,9%)
Округ 7: Надежда Перфилова, самовыдвижение (37,2%)
Округ 8: Дарья Беседина, самовыдвиженец (34,2%)
Округ 9: Андрей Медведев, самовыдвиженец (40,9%)
Округ 10: Лариса Картавцева, самовыдвиженец (38,2%)
Округ 11: Николай Зубрилин, КПРФ (43,6%)
Округ 12: Алексей Шапошников, самовыдвиженец (42,1%)
Округ 13: Игорь Бускин, самовыдвиженец (31,6%)
Округ 14: Максим Круглов, «Яблоко» (39,4%)
Округ 16: Михаил Тимонов, СР (40,7%)
Округ 17: Виктор Максимов, КПРФ (47,7%)
Округ 18: Елена Янчук, КПРФ (49,9%)
Округ 19: Ирина Назарова, самовыдвиженец (49,2%)
Округ 20: Евгений Ступин, КПРФ (41,8%)
Округ 21: Леонид Зюганов, КПРФ (58,08%)
23:31. Как передает корреспондент “Ъ”, на электронном табло в Мосгоризбиркоме, где журналистам транслируют в режиме онлайн предварительные итоги по 1 - 21 избирательным округам, до сих пор не показывают данные по 15-му округу. Там предположительно проигрывает зампред Мосгордумы Андрей Метельский. Депутат Госдумы, член фракции КПРФ Валерий Рашкин в своем Twitter сообщает, что у лидирующего на данный момент кандидата от КПРФ Сергея Савостьянова в 15 округе «удалили наблюдателей».
23:31. «Интерфакс» со ссылкой на Общественный штаб по наблюдению за выборами сообщает, что после обработки значительного числа голосов на выборах в Мосгордуму коммунисты Николай Губенко, Николай Зубрилин, Екатерина Енгалычева, Евгений Ступин, Сергей Савостьянов, Сергей Курганский, Леонид Зюганов, Елена Янчук, Дмитрий Локтев и Любовь Никитина лидируют в своих округах. Также в своих округах лидируют Евгений Бунимович, Сергей Митрохин, Максим Круглов и Дарья Беседина — они выдвинуты партией «Яблоко».
23:25. По данным ЦИК, Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 68,70% голосов (после обработки 3,51% протоколов).
23:21.
23:10. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах после обработки 1,8% протоколов. Он набирает 73,47% голосов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко.
23:05. На данный момент в Москве обработано 22% протоколов, сообщил журналистам председатель МГИК Валентин Горбунов. Средняя явка по округам — от 21% до 22%. Это чуть выше, чем на предыдущих выборах в Мосгордуму в 2014 году.
23:02. В Мурманской области, по данным областного избиркома, лидирует врио губернатора Андрей Чибис с 61,73% голосов (обработаны 23,69% протоколов).
22:54. По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, партия получила большинство, «и даже улучшила позиции по сравнению с прошлым годом»: «На выборах в Иркутске партия получила более чем две трети голосов. Из 12 в 11 заксобраниях у партии большинство».
22:21. Данные экзит-полов ВЦИОМ по выборам губернатора Мурманской области:
Врио губернатора Андрей Чибис («Единая Россия») — 63,1%
Максим Белов (ЛДПР) — 17,8%
Михаил Антропов (КПРФ) — 11,1%
Виталий Измайлов («Гражданская платформа») — 1,3%
Василий Буров («Справедливая Россия»)— 2,5%
Геннадий Тупикин (РППСС) — 1,6%
Явка — 34,6%
22:16. Данные экзит-полов ВЦИОМ по выборам главы республики Алтай:
Врио главы республики Олег Хорохордин («Единая Россия») —61,4%
Виктор Ромашкин (КПРФ) — 28%
Дмитрий Софронов (ЛДПР) — 7,3%
Явка — 46,9%
22:10. Данные экзит-полов ВЦИОМ по выборам губернатора Астраханской области:
Самовыдвиженец, врио губернатора Игорь Бабушкин — 80,4%
Николай Арефьев (КПРФ) — 11,1%
Сергей Сычев (РППСС) — 3,5%
Тимофей Щербаков (ЛДПР) — 3,8%
Явка — 29,3%
22:00. Данные экзит-полов ВЦИОМ по выборам губернатора Санкт-Петербурга:
Самовыдвиженец и врио губернатора Александр Беглов — 56 %
Михаил Амосов («Гражданская платформа») — 21,4 %
Надежда Тихонова («Справедливая Россия») — 19 %
Явка — 23,3%. При проведении экзит-полов отказались от ответа 44,9%.
21:50. Как стало известно “Ъ”, Владимир Путин на выборах в Мосгордуму проголосовал на избирательном участке №2151 за члена «Справедливой России» Александра Романовича (37 избирательный округ).
21:32. Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 56,5% голосов после обработки 97,8% протоколов.
21:15. Дмитрий Медведев прибыл в Центральный исполнительный комитет « Единой России» и поздравил россиян с единым днем голосования. Председатель партии отметил, что по итогам праймериз общий состав партии уже стал существенно моложе, «это залог того, что партия будет обновляться».
21:12. «Предварительно ни на одном участке голосование 8 сентября не признано недействительным»,— заявила глава ЦИКа Элла Памфилова.
21:07. Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) решил не публиковать данные экзит-полов на выборах в Мосгордуму, объяснив это тем, что большое количество людей отказались от ответа. Организация заявила, что процент отказа составил 45-50%, в некоторых округах — превысил 70%.
«Все это говорит о том, что публикация настолько невзвешенных и противоречивых данных была бы поступком непрофессиональным. В связи с вышеизложенным, нами принято решение отказаться от публикации данных»,— сообщил фонд в Telegram, на что обратили внимание «Ведомости».
20:48. Как в России проходил единый день голосования — в онлайн-трансляции “Ъ”.
В единый день голосования в стране проводились 58 крупных избирательных кампаний.
В 16 регионах избирали губернаторов; в 13 регионах — заксобрания; в 3 административных центрах регионов — мэров; в 22 административных центрах — городские парламенты; в 4 избирательных округах прошли довыборы в Госдуму. Также прошли непрямые выборы в Ингушетии, где нового главу — Махмуда Калиматова — выбрали голосованием в парламенте. Еще в двух регионах, Крыму и Кабардино-Балкарии, выборы глав пройдут позже в этом году.
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