Избирательный подвох

В Санкт-Петербурге завершилось голосование на выборах муниципальных депутатов и губернатора. По данным после обработки 90% бюллетеней, на выборах губернатора лидировал врио Александр Беглов (64,56%). Кроме губернаторских, в городе проходили также муниципальные выборы. Наблюдатели заявили о множестве нарушений, зафиксированных в нескольких районах. По оценке движения в защиту прав избирателей «Голос», число выявленных нарушений составило 276.

Явка на губернаторские выборы в Санкт-Петербурге составила 23,69% от общего их числа (по состоянию на 18:00 8 сентября). Отметим, что на прошлых выборах, в 2014 году, явка составила 36,3%. Напомним, тогда за пост главы города боролись пять человек, а победу одержал Георгий Полтавченко, набрав 79,3% от общего количества проголосовавших. В этом году до дня голосования дошли лишь трое кандидатов из 28 первоначальных претендентов: конкуренцию самовыдвиженцу врио Александру Беглову составляли в итоге Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов ( «Гражданской платформы»). Выдвинутый КПРФ Владимир Бортко снял свою кандидатуру за несколько дней до выборов, заявив, что не может считать их честными.

На 1560 мандатов муниципальных депутатов претендовали 5372 человека.

При этом множество независимых кандидатов были сняты с выборов избирательными комиссиями муниципальных образований, горизбиркомом или конкурентами в судах.

Председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что «муниципальная кампания в Петербурге будет ей сниться в кошмарах».

Напомним, ранее она отмечала, что в Центризбиркоме рассматривали возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, но позже в комиссии заявили, что для этого оснований нет. Городской избирком в нескольких случаях был вынужден вмешиваться в скандалы с регистрацией кандидатов в ИКМО, причем последние в свою очередь пытались отстаивать свою позицию в судах.

В день голосования их фиксировали СМИ и наблюдатели также сообщали о нарушениях на множестве избирательных участков. В частности, имели место «вбросы» бюллетеней на участках. Во Фрунзенском районе граждане сообщали о «похищении» урн с бюллетенями для голосования на дому. Наблюдателям не предлагали сопровождать их, а когда те сами вызывались это сделать, им не позволяли сесть в машины. Подобные случаи зафиксировали в 11 участковых комиссиях. Также в СМИ появлялись сообщения о «каруселях» и подкупе избирателей. Например, на УИК №529 в муниципалитете Финляндский округ четырежды появлялись организованные группы людей по 20–30 человек и брали бюллетени. Попытки наблюдателей проверить этих граждан встречали агрессивное сопротивление членов комиссии. Члены партии «Яблоко» зафиксировали на Васильевском острове факты подкупа избирателей. Они обратились с соответствующим заявлением в полицию.

Неизвестные люди под видом социологического опроса предлагали людям «правильный список» кандидатов, а также деньги — 1000 рублей до голосования и 1500 после, сообщают заявители.

По окончании голосования из разных УИКов города стала приходить информация, что в помещениях собираются крепкие мужчины, которым выдаются удостоверения членов комиссии с правом совещательного голоса. Корреспонденты “Ъ” столкнулись с этим на УИКах 590 и 591, расположенных в муниципальном округе «Морские ворота». Также наблюдатели сообщали о подобном в нескольких округах «Черной речки», а именно участках 1801, 1802, 1806 и других. Они также говорили, что эти граждане провоцировали наблюдателей на конфликт. Об этом же сообщали в соцсетях кандидаты и наблюдатели из УИКов муниципального округа «Екатерингофский» МО. Движение в защиту прав избирателей «Голос» сообщило о 276 нарушениях на выборах в Санкт-Петербурге.

Для выборов губернатора организовали 77 экстерриториальных участков, 15 из которых — в Псковской области. Явка на участках в Ленобласти превысила 60%, в Псковской области — 50%. Согласно данным горизбиркома, почти 3 тыс. избирателей зарегистрировались для голосования в Псковской области, в Ленобласти — почти 17 тыс. Центризбирком с самого начала выступал против идеи создания «дачных» участков, однако горизбирком не прислушался к этой рекомендации. «Мы видим, что на территории Псковской области порядка 45 тысяч владений, которые закреплены за жителями нашего города. И, конечно же, мы не можем оставить без внимания этот вопрос»,— заявил глава городского избиркома Виктор Миненко 10 июля на пресс-конференции, не поясняя происхождение данных.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург