Как проходит единый день голосования в России Онлайн-трансляция “Ъ”

8 сентября в 85 субъектах РФ проходят 6015 выборов различного уровня и референдумов. Будут замещаться около 47 тыс. мандатов и выборных должностей. Ход голосования, заявления кандидатов, нарушения — в онлайн-трансляции “Ъ”.

13:23. В Липецке избирателей приглашают посетить фестиваль творчества «АРТ-день» (фамилия врио губернатора от «Единой России» Артамонов.— “Ъ”), сообщает корреспондент “Ъ”. Согласно анонсу, по всему городу организовано более 120 площадок, на которых должны проходит «шоу-этюды» и «танцевальные баттлы», а также «АРТ-потеницал» (запись детей в секции) и «АРТ-ярмарки». Молодые люди в футболках «АРТ-день» раздают флаеры около избирательных участков, внутри помещений расклеены афиши главного события фестиваля — концерта рэперов Hammali & Navali. В облизбиркоме “Ъ” пояснили, что молодые люди «в праве находиться около участков, на территории помещений для голосования посторонних людей нет». «С утра был подобный сигнал, но это оказалось недоразумение. На улице они могут находиться и призывать на любые мероприятия»,— пояснил “Ъ” зампред комиссии Сергей Кораблин. По его словам, афиши внутри зданий, где проводится голосование, «к избирательному процессу не относятся и никак на него не влияют»: «Агитации никакой нет, нарушений не зафиксировано». При этом жалоб на скрытую агитацию никто не подавал.

13:19. По предварительным данным экзит-полла, на выборах главы Анадыря лидирует врио мэра Леонид Николаев с 60% голосов.

13:08.

Закрылись избирательные участки в Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях.

12:43. На Сахалине после обработки ЦИКом 18,5% протоколов лидирует врио губернатора Валерий Лимаренко с 70,65% голосов. По предварительным данным экзит-поллов, самовыдвиженец Лимаренко получил 61% голосов в избирателей, а представитель КПРФ Алексей Корниенко — 22,3%. Явка на выборах на 18:00 составила 33,4%.

Напомним, в выборах губернатора Сахалинской области участвуют пять кандидатов: Валерий Лимаренко (самовыдвижение), Алексей Корниенко (КПРФ), Дмитрий Зенкин («Коммунисты России»), Дмитрий Флеер (ЛДПР), Дмитрий Кочергин («Коммунистическая партия Социальной Справедливости»).

12:35. Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов проголосовал на выборах в Мосгордуму на избирательном участке №73.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

12:31. В Волгоградской области на одном из участков в Краснооктябрьском районе города скончался кандидат в депутаты регионального заксобрания от КПРФ Вадим Чистяков.

В волгоградском обкоме партии сообщили, что Вадим Чистяков поспорил с представителями участковой комиссии, ему стало плохо, прибывшие на участок врачи скорой помощи не успели спасти мужчину. Ему было 49 лет.

12:30. В Липецкой области явка на выборах губернатора на 12:00 составила 18,37%.

12:23.

Главой Ингушетии избран Махмуд-Али Калиматов.

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12:22. Обстрел автобуса с наблюдателями на границе Тувы не подтверждается, зафиксированы проколы колес, сообщил пресс-центр правительства Тувы со ссылкой на и.о. руководителя республиканского МВД Март-оола Тарначы. «Взяты объяснения с тех, кто находился в автобусе. Мы отсмотрели видеозаписи, предоставленные пассажирами. На видео можно заметить 3-4 всадника, 5-6 человек пеших и 3 автомашины. Не замечено палок и дубин, ни у кого в руках не было огнестрельного оружия, на видео нет стрельбы. На автобусе отсутствуют следы огнестрельных пробоин, нет повреждений, только проколоты первые два колеса»,— говорится в сообщении.

12:15.

Закрылись избирательные участки на Сахалине и в Магаданской области.

12:13. В Москве в системе онлайн-голосования произошел второй сбой, работа системы приостановлена. «Мы вынуждены приостановить голосование из-за повторного сбоя оборудования. На один час. За это время мы переедем на другое оборудование»,— сказал ТАСС замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко. Сбой случился из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней.

12:09. На Ставрополье, по данным крайизбиркома, явка на избирательные участки на 11:00 составила в среднем 9,1%, что почти в два раза выше явки на выборах губернатора в 2014 году. Активность избирателей объясняют тем, что одновременно в нескольких сельских муниципалитетах проходят выборы депутатов местных советов.

12:07. В Липецкой области КПРФ заявила о попытке вброса бюллетеней на участке в Чаплыгинском районе. «Наблюдатель от "Единой России" подошла к председателю УИК, получила на руки три бюллетеня, успела поставить две отметки»,— заявил кандидат в губернаторы от КПРФ Сергей Токарев. По его словам, наблюдатель партии успел предотвратить попытку вброса. «Мы получили соответствующую жалобу, сейчас ее рассмотрением занимается комиссия. Из видео не понятно, что в действительности произошло»,— пояснил “Ъ” зампред облизбиркома Сергей Кораблин.

12:04. Также Элла Памфилова пригрозила вывесить на «доску антипочета» тех, кто распространяет фейки о выборах. «Мы по итогам сделаем такую доску антипочета: всех лгунов и дезинформаторов будем на нее вешать пофамильно, по организациям и так далее. Всех, кто нам помог выявить те или иные нарушения, — на доску почета, будем благодарить», — уточнила госпожа Памфилова в информационном центре ЦИКа.

Глава ЦИКа Элла Памфилова Фото: РИА Новости

12:01. Элла Памфилова призвала моментально реагировать на дезинформацию о выборах и сообщать в ЦИК.

«Будьте активны, интерактивны, оперативны», — призвала госпожа Памфилова.

11:59. В Волгоградской области, где проходят выборы губернатора и депутатов облдумы, не работают системы видеонаблюдения на УИКах. По видеоконференц-связи председатель ЦИКа Элла Памфилова связалась с председателем Волгоградской областной избирательной комиссии Виктором Черячукиным. Как выяснилось, видеотрансляция с участков не идет в интернет, поскольку ее изначально не было запланировано в техзадании — бюджетом региона это не предусмотрено. Трансляцию можно увидеть только на служебном портале и в общественной палате, сообщает Regnum.

11:46. В Забайкальском крае, где идут выборы губернатора, председатель регионального избиркома Светлана Судакова выезжала на участки №416 и №422 для проверки жалобы о подвозе избирателей. «Подвоз не подтвердился»,— заявила на брифинге член избиркома с правом решающего голоса Лидия Карелина.

11:29.

Избирательные участки закрылись на Камчатке и Чукотке.

11:26. На Сахалине явка на выборах губернатора за 2 часа до закрытия участков приблизилась к 35%, сообщила «РИА Новости» председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.

11:20. Сбой, произошедший в системе голосования на выборах в Мосгордуму, уже устранен. Система не работала около часа. «Возникла проблема в оборудовании, которое производит шифрование бюллетеней. Сбой продлился час, работа системы полностью восстановлена. Все голоса будут учтены, подобные внештатные ситуации были успешно отработаны на тестировании»,— сообщил ТАСС замглавы департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

11:17. Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области на 12:00 (10:00 мск) составила 16,22%. Об этом сообщает региональный избирком.

11:15. В Москве явка на выборах в Мосгордуму на 11:00 составила 1,36%.

11:12. В соцсетях обсуждается информация о скупке голосов избирателей на выборах мэра Улан-Удэ. В связи с этим Общественная палата Бурятии направила на участок наблюдателя.

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11:06. Врио губернатора Санкт–Петербурга Александр Беглов проголосовал на избирательном участке на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе города. После голосования господин Беглов выразил уверенность, что Санкт–Петербург «достоин того, чтобы выборы прошли честно».

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

11:03. Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга на 11:00 составляет 1,58%. Явка на муниципальных выборах в Ленобласти составляет 2,34%.

11:00. Электронное голосование остановилось по техническим причинам, об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на наблюдателя Михаила Воронкова на УИКе 5002 в Москве.

10:58. МВД Тувы проводит проверку после нападения на автобус с наблюдателями.

10:48. Более 460 тыс. человек из 36 субъектов России воспользовались системой «мобильный избиратель» на выборах, рассказала глава ЦИКа Элла Памфилова. Также, по ее словам, ЦИК может в 2021 году создать до 5 тыс. цифровых избирательных участков, если эксперимент этого года пройдет успешно.

10:42. В Хабаровском крае, где проходят довыборы депутата Госдумы по Комсомольскому одномандатному округу, а также выбирают новый состав краевой думы и муниципальных заксобраний и мэра Комсомольска-на-Амуре, явка на 15:00 (08:00 мск) составила 24,24%. На выборах региональной думы в 2014 году явка на этот час была 14,37%.

10:35. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, выдвинутый на выборы губернатора от партии «Единая Россия», посетил избирательный участок №23-11 в Липецке. «Сейчас пойдем заниматься спортом — теннисом. У нас прекрасные корты, почти профессионального уровня, в прекрасном парке "Быханов сад"»,— сказал после голосования господин Артамонов.

10:29. Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму.

На вопрос, какому кандидату он отдал свой голос, президент ответил: «Не знаю его, но надеюсь, хороший, порядочный человек».

10:27. На Забайкалье явка на досрочных выборах губернатора на 15:00 (9:00 мск) составила 23,28%, что почти на 4% меньше, чем на выборах 2016 года.

10:20. В Туве обстрелян автобус с наблюдателями и журналистами, которые направлялись для работы на выборах в Верховный Хурал. Никто из находившихся в автобусе не пострадал. Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров сообщил в своем аккаунте в Facebook, что информация об инциденте уже направлена министру МВД России Владимиру Колокольцеву и в другие правоохранительные органы.

10:18. В Москве на 10:00 явка на электронном голосовании составила 39%.

10:15. На выборах в Мосгордуму проголосовал Патриарх всея Руси Кирилл. Об этом сообщил его пресс-секретарь священник Александр Волков. «Перед началом богослужения в храме великомученника Никиты он посетил избирательный участок»,— рассказал господин Волков.

10:12. Член партии «Яблоко», кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Митрохин уже проголосовал на избирательном участке 173 в Москве.

10:09.

Президент России Владимир Путин приехал на избирательный участок 2151 в РАН, чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму.

10:00. В Новосибирске на 12:00 (8:00 мск) явка избирателей составила около 5,4%, в это же время в 2014 году на выборах мэра она достигла почти 10%.

«Низкая явка может быть связана с тем, что участки открылись совсем недавно. Возможно, большая часть проголосует после обеда, так как вчера был выходной»,— сказала “Ъ” секретарь горизбиркома Татьяна Гладилина.

9:48. В Оренбургской области, где выбирают губернатора, явка на 10:00 (8:00 мск) составляет 5,16%, сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии.

9:31. Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь проголосовала на избирательном участке 1780 в Москве.

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

9:26. День тишины перед выборами прошел без серьезных нарушений. «Мне кажется, кандидаты и партии успокоились, по крайней мере, из того, что мы видели на горячей линии, я не видел ничего такого, на что нужно было бы немедленно реагировать»,— сообщил зампредседателя ЦИКа Николай Булаев.

9:07. В Башкирии явка на выборы главы республики на 10:00 (8:00 мск) составила 10,13%.

8:58. В Москве за первые 15 минут работ избирательных участков проголосовали почти 5% избирателей, выбравших электронное голосование. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Напомним, эксперимент по дистанционному электронному голосованию проводится в трех избирательных округах Москвы: №1 (Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново). Система прошла четыре тестирования. Финальное состоялось 28 августа среди жителей округов, участвующих в эксперименте. Критических ошибок обнаружено не было, однако зафиксировано несколько попыток взлома системы голосования. При этом ни одна из них не завершилась успехом, уверяли организаторы.

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8:45. На Алтае явка на выборы главы республики составила на 12:00 (8:00 мск) 25,62%.

8:40. В Севастополе, где проходят выборы в заксобрание города, в последний момент пришлось перепечатать 222 тыс. бюллетеней (примерно треть от общего числа) для голосования, сообщает корреспондент “Ъ”. Напечатанные заранее были произведены с ошибкой: в типографии рамку, идущую по периметру бланка, сделали толще нормы. В итоге электронные устройства для обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) не смогли считать с них данные. По словам председателя Севизбиркома Сергея Даниленко, на ходе голосования экстренная замена бюллетеней не скажется, а бракованные бюллетени будут отозваны и уничтожены.

Глава севастопольского отделения партии «Родина» Иван Комелов сказал “Ъ”, что фактически в Севастополе сейчас «двойное количество бюллетеней».

«Есть процедура. Уничтожение бюллетеней должно делаться в присутствии наблюдателей, они должны гаситься», — пояснил господин Комелов. Также, по его словам, КОИБ не обрабатывают и новые бюллетени, напечатанные в ночь накануне выборов: «не обрабатывают бюллетень пустой и если на нем стоят все галочки».

8:34. В Новосибирске, где выбирают мэра, явка на 10:00 (6:00 мск) составила 1,65%, что почти на 1% меньше, чем на выборах мэра в 2014 году.

8:30. В Иркутске, где выбирают депутатов гордумы, явка на 12:00 (7:00 мск) составляет 9,76%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

8:16. На Сахалине, по данным первых экзит-поллов, на 15:00 (7:00 мск) явка составила 27,13%. Там сегодня досрочно выбирают губернатора. День голосования проходит без каких-то серьезных происшествий — избирательная комиссия заявляет об отсутствии нарушений и жалоб.

8:13. Три нарушения зафиксированы на Алтае, где выбирают главу региона и депутатов.

8:12. В 8:00 открылись избирательные участки в Санкт-Петербурге. Там сегодня выбирают губернатора города.

8:11. В Москве, где выбирают депутатов Мосгордумы, первые семь избирательных участков открылись в 6:00, чтобы смогли проголосовать военнослужащие, занятые сегодня охраной общественного порядка. Остальные участки открылись в 8:00.

8:04. Единый день голосования начался на Чукотке, когда в Москве было 23:00 7 сентября. Там выбирают мэра Анадыря.

8:00. По всей России открылись избирательные участки.

В единый день голосования в стране проводится 58 крупных избирательных кампаний.

В 16 регионах избирают губернаторов; в 13 регионах — заксобрания; в 3 административных центрах регионов — мэров; в 22 административных центрах — городские парламенты; в 4 избирательных округах пройдут довыборы в Госдуму. Также пройдут непрямые выборы в Ингушетии, где главу выберут голосованием в парламенте. Еще в двух регионах, Крыму и Кабардино-Балкарии, выборы глав пройдут позже в этом году.

Одной из самых громких стала предвыборная кампания в Мосгордуму. Избирательные комиссии отказали в регистрации — 18 партийным и 39 самовыдвиженцам. Основной причиной отказа самовыдвиженцам, большинство из которых были кандидатами от оппозиции, был назван высокий процент признанных недействительными подписей. В итоге участие в выборах в Мосгордуму 8 сентября будут принимать 225 кандидатов.

С 14 июля в Москве начались акции в поддержку недопущенных кандидатов. 20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал, по данным организаторов, около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек. После этих акций большинство оппозиционных лидеров были арестованы за нарушение правил проведения митингов. Также СКР завел уголовное дело о массовых беспорядках.

10 августа прошел разрешенный 50-тысячный, по данным активистов «Белого счетчика», митинг в поддержку регистрации несистемных кандидатов на проспекте Сахарова. Сторонники Алексея Навального сразу после этого призвали совершить уже несогласованную «мирную прогулку» до администрации президента, во время которой были задержаны более 250 человек. 31 августа состоялось несанкционированное шествие от Чистых прудов до Пушкинской площади, по оценкам МВД, в нем приняли участие около 750 человек, задержанных не было.

Анна Токарева, Алина Сабитова