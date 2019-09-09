Горизбирком Санкт-Петербурга достал дачников

В Санкт-Петербурге во время губернаторских выборов использовали московский опыт экстерриториального голосования: для того, чтобы дачники в полной мере смогли реализовать свои избирательные права, в Ленинградской и Псковской областях открыли 77 участков, для голосования на которых зарегистрировались почти 20 тыс. человек. На участках в Ленобласти явка превысила 60% при общей менее 25%. “Ъ” выяснил некоторые подробности экстерриториального голосования.

Для голосования на участковом избирательном участке № 2368, расположенном в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Флора-2», разбили палатку МЧС. Несмотря на полевые условия, в ней были все атрибуты, необходимые для проведения выборов — даже камеры видеонаблюдения, которыми, впрочем, оснастили далеко не все экстерриториальные участки, ссылаясь на то, что это экономически не выгодно. На плакате «С днем рождения, Флора: успехи наших садоводов», оставшегося с празднования 30-летия товарищества, висел плакат с фотографиями кандидатов на должность губернатора, причем обновленный, уже без кандидата от КПРФ Владимира Бортко, снявшегося с выборов в конце августа.

На 15:00 во «Флоре-2» проголосовало уже больше половины избирателей. Общая явка на губернаторские выборы на тот момент составляла 16%.

Члены правления СНТ рассказывали, что тоже уже успели проголосовать. На вопрос «За кого?» отвечать отказались, но добавили: «Мы, например, очень благодарны: баню в Ломоносове открыли». В декабре прошлого года, задолго до официального заявления о выдвижении, врио господин Беглов на просьбу жителей Ломоносова (Ораниенбаума) на просьбу жителей ответил: «Баню вам обещаю!» Получается, не обманул.

Всего для выборов губернатора организовали 77 экстерриториальных участков, 15 из которых — в Псковской области, остальные — в Ленинградской. Система «дачных» участков впервые использовалась в прошлом году на выборах мэра Москвы. Тогда организовали 209 дополнительных участков в четырех соседних субъектах, включая 183 в Московской области. Явка там оказалась более чем в два раза выше общей итоговой явки по Москве. Несмотря на это, на встрече с участниками избирательного процесса в Санкт-Петербурге в феврале этого года глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила: «"Дачные" участки — это уже все, их уже проехали. В Москве отработали, посмотрели и пошли дальше»,— сказала она. После этого Центризбирком своей позиции не поменял и с самого начала кампании выступал против открытия таких участков на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Элла Памфилова называла ситуацию с экстерриториальными участками в Псковской области «очень нехорошей» и многократно просила задуматься и «принять правильное решение».

В городском избиркоме к рекомендации не прислушались.

Явка на участках в Псковской области оказалась не такой высокой, как в Ленинградской, но превысила 50%. На некоторых участках к концу голосования она резко выросла. Например, на участке №2380 в Невеле на три часа дня явка составляла 9%, а в шесть вечера составила уже 88%. Этот город находится в 526 км от Санкт-Петербурга, там, по данным горизбиркома, должно было проголосовать не более 211 человек. Рост явки более чем в два раза за это же время произошел и на участке № 2383 в Печорах. В целом явка на участках неоднородна: где-то она составила 93%, как в деревне Заполье, а где-то всего 13%, как в Великих Луках (по данным на 18:00). Отметим, что общее число граждан, зарегистрировавшихся для экстерриториального голосования, сравнимо с числом избирателей на одном — двух участках в городе.

В горизбиркоме Санкт-Петербурга “Ъ” рассказали, что изначально на каждый экстерриториальный участок планировали выделять 80 тыс. рублей. На заседании комиссии 23 июля говорилось, что всего на эти цели направят 7,4 млн рублей. Однако сумма должна уменьшиться из-за упразднения 15 запланированных участков. В горизбиркоме “Ъ” заверили, что оставшиеся деньги вернутся обратно в бюджет. Напомним, московские власти так и не назвали сумму, потраченную на организацию выборов вне города. При этом там, в отличие от Петербурга, для выборов собирали специальные модульные участки. Как отмечал “Ъ”, они были не очень комфортными, однако новыми.

Марина Царева, Санкт-Петербург