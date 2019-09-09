Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ с 52,52% голосов

И.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков (самовыдвиженец) победил на выборах мэра города, набрав 52,52% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Остальные голоса распределились следующим образом:
Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).
О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.
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