Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ с 52,52% голосов

И.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков (самовыдвиженец) победил на выборах мэра города, набрав 52,52% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Остальные голоса распределились следующим образом:

Вячеслав Мархаев (КПРФ) — 23,69%;

Батодалай Багдаев («Коммунистическая партия социальной справедливости») — 2,41%;

Алексей Хандархаев («Гражданская платформа») — 2,04%;

Геннадий Бадмаев («Справедливая Россия») — 1,65%

Николай Чимитов (ЛДПР) — 1,37%.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.