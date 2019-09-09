Врио губернатора Забайкальского края набрал на выборах почти 90%

При обработке почти 100% бюллетеней на выборах главы Забайкальского края результат у выигравшего их врио губернатора Александра Осипова — 89,63%. Явка избирателей на участки составила 35%.

У председателя общества инвалидов Центрального района Читы Елены Краузе, которую выдвинула Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, 3,32%. Охотничий инспектор компании «Лось» (Патриоты России) Вячеслав Ушаков набрал 2,58%. Результат психотерапевта Яны Шпак (Партия роста) — 2,06%. Кандидат от КПРФ Юрий Гайдук снят с предвыбрной гонки по муниципальному фильтру. Выборы были досрочными, так как в 2018 году губернатор Наталья Жданова подала в отставку, не доработав до конца срока.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Екатерина Еременко, Иркутск