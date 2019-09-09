«Москва показала, что организованная оппозиция может координировать протест»

8 сентября в 85 субъектах РФ состоялись выборы. Единый день голосования прошел без серьезных нарушений, однако явка была невысокая. По итогам в большинстве избранных региональных парламентов снизилось представительство «Единой России», а в Мосгордуме увеличилось число кандидатов от оппозиции. Что пишет об итогах выборов иностранная пресса — в подборке “Ъ”.

Le Monde (Париж, Франция)

Выборы, может быть, и местные, но их результаты имеют силу взрывной волны. В Москве после лета антикремлевских протестов власть потеряла почти половину городского собрания… И это парадокс российских выборов. Лояльные по всем важнейшим национальным вопросам партии, такие как Коммунистическая партия и ЛДПР, в отсутствие так называемой несистемной оппозиции могут наносить поражение власти на местном уровне и демонстрировать все большее и большее стремление к независимости…

Кто выдвигался и кто победил в каждом избирательном округе Москвы Читать далее

Масштаб успеха этого «умного голосования», беспрецедентной предвыборной стратегии оппозиции, направленной на то, чтобы встряхнуть Кремль, все еще зависит от подсчета и обработки бюллетеней… Но провал выборной стратегии, придуманной властью, чтобы противостоять своей непопулярности, уже очевиден. Всемогущая кремлевская партия Единая Россия… предпочла на этот раз не выставлять своих кандидатов. Были тщательно подобраны представители гражданского общества, формально независимые, но лояльные власти…

На фоне общественного неудовольствия, уже растущего в стране, сильная либеральная община Москвы, более политизированная, чем где бы то ни было еще, нанесла… серьезное поражение Кремлю.

The Times (Лондон, Великобритания)

Официальные результаты вчерашних региональных выборов покажут, что партия президента Путина «Единая Россия» не получила в Москве ни одного места. Но это никого не обманет. Эта правящая партия за годы коррупции и безграмотного управления настолько запятнала свою репутацию, что Кремль распорядился, чтобы все официально одобренные им кандидаты пошли на выборы в качестве самовыдвиженцев. И при этом Кремль явно боялся, что даже этой ловкой манипуляции, рассчитанной на введение избирателей в заблуждение, будет недостаточно. Выборам предшествовали кампания запугивания оппонентов с использованием надуманных административных отговорок с целью не допустить выдвижения кандидатур оппозиционных кандидатов, жестокое подавление мирных акций протеста и арест почти 2000 участников этих акций.

Путин явно все предусмотрел, и результаты выборов, несомненно, это покажут. Кроме того, они на фоне приближения начала третьего десятка его нахождения у власти станут важным показателем природы его авторитарного режима… Хотя россияне и приняли участие в выборах, но Россия остается «потемкинской демократией», в которой избирательная урна используется для того, чтобы упрятать реальный характер режима, который сейчас осваивает диктатуру в китайском стиле.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Режим Владимира Путина сделал все возможное, чтобы исказить результаты региональных выборов в России. Это не удивляет. В последние годы Кремль пользуется недоброй славой за свои попытки — и откровенные, и тайные — подорвать демократию внутри страны и за рубежом. Сейчас, когда приближаются выборы в Великобритании и США, нужно не спускать глаз с президента России. Недавние события, связанные с выборами в Мосгордуму, должны служить предупреждением всем, кто ценит свободные и честные выборы…

Кто выиграл выборы 8 сентября. Коротко Читать далее

Режим наверняка объявит о победе в национальных масштабах после того, как все голоса будут окончательно подсчитаны. Меньше уверенности в том, устоит ли «лето недовольства» оппозиции на фоне приближения зимы и стремления Кремля отплатить за недавние выступления против его власти, как это было после протестов 2012 года. Беззаконное владычество Путина, продолжающееся уже четвертый срок, похоже, намерено продолжать в том же духе. Пока.

Это неприятное известие для россиян. И это неприятное известие для западных демократий, чьи выборы неоднократно подвергались тайным, одобренным Кремлем «операциям влияния» с использованием дезинформации в соцсетях, хакерских атак и взломов сетей.

Daily Express (Лондон, Великобритания)

Рейтинг популярности российского президента пережил падение до самого низкого за последние десять лет уровня на фоне роста недовольства, когда в столице на протяжении лета проходили самые крупные с 2011 года и громкие антипутинские акции протеста. И нежелательные побочные последствия местных выборов, скорее всего, будут такими же горькими, как и предшествовавшие им события. Полиция задержала вчера возле здания Мосгордумы около десятка оппозиционных активистов. Надписи на футболках активистов привлекали внимание к судьбе людей, которым власти предъявили обвинения в связи с летними акциями протеста.

Il Fatto Quotidiano (Рим, Италия)

Возможно, дело в инерции, апатии, привычке или скуке. Возможно, дело в протестах. Большинство россиян вчера не переступили порога избирательных участков, которые открылись от Санкт-Петербурга до Владивостока. Скорее цифра явки, а не предпочтения предполагали результаты голосования… Вчерашние новости — вакуум. Пустые бульвары, урны, кабинки для голосования. Россия, где выборы проводились в 83 регионах, не фиксировала такой низкой явки уже многие годы.

Патриотические триколоры из воздушных шариков, люди, одетые огромными животными… Им оставалось танцевать перед пустыми местами. А еще, чтобы подтолкнуть людей к выборам, была слепая певица Диана Гурцкая, спевшая песню «Я не вижу других кандидатов», кроме кремлевских…

Опустевшие улицы сегодня для Кремля опаснее, чем улицы, заполненные демонстрантами…

Financial Times (Лондон, Великобритания)

Правящая партия России потеряла более трети мест в Мосгордуме — разгневанные избиратели дали отповедь президенту Владимиру Путину после акций протеста этого лета в столице.

Местным выборам предшествовали несколько месяцев протестов, участники которых, несмотря на жесткие действия полицейских, высказывали негодование по поводу падающего уровня жизни, государственной коррупции и мер по подавлению оппозиционных политиков.

Хотя результаты этих обычно незаметных местных выборов оказывают незначительное влияние на управление городом, нынешнее голосование рассматривалось как индикатор недовольства Путиным в преддверии парламентских выборов 2021 года и возможной передачи им власти в 2024 году…

Хотя некоторые оппозиционные партии, получившие места в Мосгордуме, и имеют, как считают, поддержку Кремля, результаты выборов свидетельствуют о том, что проведенная активистами кампания с целью убедить граждан голосовать тактически, чтобы не дать победить кандидатам от «Единой России», была успешной.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

При свободных и демократических выборах результат кремлевской партии «Единая Россия» на выборах в московский городской парламент был бы очевидной победой: она предположительно получила 25 мест из 45. Однако в условиях российской политической системы этот результат — звонкая пощечина… Он подчеркивает и относительность того подавляющего большинства, которого «Единая Россия» в тот же день добилась почти во всех других регионах России… Под спокойной поверхностью нарастает недовольство — и Москва показала, что организованная оппозиция может координировать этот протест…

Москва — это особый случай. Город во многом отличается от остальной России, настроения там уже давно значительно более оппозиционные, чем где бы то ни было еще. Но число местных, изолированных друг от друга протестов во многих регионах России выросло в последние годы. Они все еще не могут быть всерьез опасными для режима. Но нужно опасаться того, что он сделает из этих выборов свои собственные выводы и репрессии против независимых общественных организаций и инакомыслящих еще усилятся.

Neue Zurcher Zeitung (Цюрих, Швейцария)

Стакан наполовину пуст или наполовину полон после региональных выборов в России, где наибольшую шумиху вызвали выборы в городской парламент в Москве? Как оппозиционные силы, так и мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр Дмитрий Медведев, беспартийный председатель правящей партии «Единая Россия», в понедельник после выборов довольны. Они подчеркивают то, что лучше подходит им. На самом деле оснований ликовать после сомнительной предвыборной кампании, протестов и спорных судебных приговоров последних двух месяцев нет ни у кого — в большей степени успех может засчитать себе оппозиция, даже если он будет более преходящим, чем ей представляется сейчас…

Для «Единой России», которая занимала почти все места в течение подходящего к концу срока работы (Московской городской думы.— “Ъ”), это горькое поражение, тем более что даже председатель московского отделения партии в своем округе проиграл коммунисту… Тем не менее рано утром в понедельник Собянин написал в своем блоге, что большее разнообразие окажется для будущего московского парламента даже полезным. Для оппозиции это звучит не только приукрашиванием, но и цинизмом. Собянин, который с большим перевесом победил на выборах мэра в прошлом году и которого благодаря многочисленным улучшениям качества жизни в Москве оценили многие, делал все возможное, чтобы удержать оппозицию в стороне от городской думы…

Агрессивная попытка государственных властей исключить оппозиционных кандидатов из участия в выборах вызвала, судя по всему, противоположный эффект. Без шумихи вокруг этих выборов некоторые кандидаты мэрии были бы, пожалуй, избраны без особого труда. Таким образом, оппозиция добилась поразительного успеха. Возможно, за это нужно благодарить также Навального, который следовал неоднозначной стратегии предвыборных рекомендаций, названной «умным голосованием»…

Die Zeit (Гамбург, Германия)

Российская правящая партия еще раз выиграла региональные выборы. Однако взгляд на Москву показывает, как меняется политический ландшафт.

Перед российскими местными выборами неделями шли протесты. На первый взгляд, однако, в стране мало что изменилось на следующий день: Кремль по-прежнему контролирует большинство регионов, во многих местах Кремль утвердил в должности действующих губернаторов…

Путин может и дальше делать вид, что это событие его не касается. Даже во время длившихся неделями протестов в столице он долго молчал. Выборы не выбивают Путина из президентского кресла. Но они показывают, что основы его власти постепенно слабеют. Для Кремля московский результат означает большую политическую конкуренцию, большее количество неприятных вопросов, более грубый тон. Правящая элита плохо подготовлена к реальной политической конкуренции — вот что показали последние несколько недель. У нее нет ответов на неясное недовольство населения.

Перевели Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Николай Зубов