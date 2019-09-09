На двух участках в Орловской области отменят результаты выборов из-за вбросов

Избирательная комиссия Орловской области анализирует видеозаписи с двух участков в Хотынецком (УИК №722) и Залегощенском (УИК №302) районах, на которые попал момент предполагаемого вброса бюллетеней. По словам председателя орловского облизбиркома Людмилы Маркиной, итоги выборов на этих участках будут отменены. «Информация поступила на горячую линию, проверяем, принимаем меры. Сейчас этим занимается нижестоящая комиссия»,— сказала она “Ъ”.

Видеозапись предполагаемого вброса на участке №722 разместил в Facebook координатор «Открытой России» Сергей Носов. На кадрах видно, как за несколько минут до закрытия участка некая женщина берет у работника комиссии бюллетень, заходит с ним за шторку, а после проходит к урне. Она старается закрыть свои манипуляции руками, но на одной из камер отчетливо видно, как в урну друг за другом падают несколько бюллетеней.

В Орловской области 8 сентября прошли довыборы в Государственную думу РФ по одномандатному округу. После обработки 40,47% протоколов УИК победу на них одерживает ректор Орловского госуниверситета Ольга Пилипенко с 51% голосов. На втором месте идет кандидат от КПРФ Иваны Дынкович с 16,1%. Явка на 18:00 составляла 39%.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех 85 регионах страны прошли 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги единого дня голосования, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Андрей Прах, Воронеж