Владимир Путин съездил на Ленинский для галочки Как президент голосовал на выборах в Мосгордуму

8 сентября президент России Владимир Путин проголосовал за своего кандидата на выборах в Московскую городскую думу, а специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников выяснил у него, достаточным ли он считает ассортимент кандидатов на этих выборах.

На избирательном участке №2151 стояла тишина, которую с немаленькими основаниями можно было считать замогильной.

Избирателей тут никаких не было (откуда бы, хочется написать, им тут взяться). Наблюдателям наблюдать было не за чем и не за кем (ведь избирателей, напомню, не было).

Членов участковой избирательной комиссии можно было обвинить только в преступном бездействии — именно потому, что делать им было совершенно нечего.

Поэтому разве можно не обрадоваться внезапному появлению избирателя! Правда, и он тут был человеком неслучайным. Это был муниципальный депутат Артем Лангар, которого раньше видели тут и как наблюдателя, и как кандидата в депутаты.

Я потом, уже в буфете, где давали и бутерброды с колбасой, и пирожки с мясом и с капустой (не такие уж, между прочим, дешевые), поговорил с Артемом Лангаром. Он проголосовал за кандидата КПРФ актера Николая Губенко, который отсидел в городской думе уже три срока. Артем Лангар настаивал, что именно отсидел:

— Нет, он вообще ничего не делал, ни в чем не был замечен. Просто был там, и все.

— И будет, да, в том числе и с вашей помощью, получается? — спрашивал я.

— Может, и не будет,— отвечал Артем Лангар.— По слухам, много голосов наберет Романович. Это бывший председатель Мособлдумы (на самом деле Александр Романович был заместителем председателя Государственной думы РФ в 2016 году, а в Мособлдуме в 2007–2011 годах служил депутатом.— А. К.), член «Справедливой России», чужой для района человек-то. Недавно появился, стал интересоваться, какие у нас проблемы. А есть еще Максимов (Юрий Максимов.— “Ъ”), профессор МГУ, помощник Жириновского… Вот они трое в списках и есть.

Кандидат в депутаты Мосгордумы, член «Справедливой России» Александр Романович Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Лангар рассказал, что двух кандидатов, Елену Русакову и Эльмиру Шагиахметову, не зарегистрировали. Артем Лангар, собственно говоря, возглавлял избирательный штаб Эльмиры Шагиахметовой.

— У нас, кстати, была неплохая ситуация,— говорил господин Лангар.— Нам надо было всего 60 подписей, которые признали недостоверными, оспорить. Мы пришли из ТИК (территориальная избирательная комиссия.— А. К.) во МГИК (Московская городская избирательная комиссия.— А. К.), чтобы оспорить. Так нам вместо того, чтобы те 60 засчитать, еще 160 накидали. И мы уж больше никуда не пошли.

— А в чем были проблемы с этими 60? — допытывался я.

— В основном неправильные паспортные данные были введены. И у нас, вроде выяснилось, один человек, который собирал подписи, оказался членом ТИК в другом районе. А это запрещено, сразу все его подписи автоматически аннулируются…

— Как так получилось? — расстраивался я.

— Обычно только в одном случае… Внедрение…— туманились глаза Артема Лангара.

— Так зачем же вы за Губенко проголосовали? Уж лучше, может, тогда было испортить бюллетень, что ли?

— Не-е-ет,— покачал он головой.— Я за меньшее из двух зол.

Господин Романович казался ему, таким образом, злом побольше даже, чем Николай Губенко.

У стола, за которым сидела глава избирательного участка, стояли стеклянные ящики с бюллетенями и с надписями ПУ-2 и ПУ-3. Но все ждали, конечно, ПУ-1.

Владимир Путин появился минуты за три до десяти утра. Еще только войдя в зал, он засунул правую руку во внутренний карман пиджака, проверяя, на месте ли паспорт. Ему, как обычно, объяснили правила игры: куда пройти, как (но все-таки не где) поставить галочку… И что бюллетень надо класть в машинку для обработки бюллетеней рубашкой вверх, чтобы выбор остался интимным делом избирателя…

Президент кивнул, все так и сделал, но тайное все равно стало явным, проголосовал он за последний номер в списке, то есть за господина Романовича.

Его потом спросили, знаком ли он с кандидатом, за которого отдал голос.

— Нет, не знаком,— признался президент,— но, надеюсь, это хороший, порядочный человек.

Трудно сказать (в том числе и Владимиру Путину), какой это человек, но шансы у него, видимо, и правда есть. Иначе бы глава комиссии участка №2151 Галина Поплетеева не сказала бы господину Романовичу, который пришел отдать свой голос себе, на прощание максимально приветливо:

— Хороших вам помощников!

И он принял это как должное, с большим достоинством кивнув.

Когда президент уже отходил от урны, я спросил его:

— А вам хватило разнообразия кандидатов или желательно, чтобы их побольше было?

Зарегистрировано, я имел в виду.

— Ну, можно…— замялся президент.— В некоторых странах и 30 есть, и 50, и 100… Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, а важно, какого качества. Надеюсь, у нас достойные кандидаты.

Владимир Путин опять уехал, если не ошибаюсь, в аэропорт, а к членам комиссии и наблюдателям подошла глава избирательной комиссии участка №2151 и сообщила, что с момента открытия участка, с восьми до десяти утра, проголосовали 18 человек (1,5% избирателей).

Это значит, включая Владимира Путина.

Без него было бы гораздо меньше.