Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,7%

Явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва после обработки 100% протоколов составила 21,7%, заявил на брифинге глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Всего проголосовал 118 781 человек. Все протоколы подписаны и введены в систему, добавил глава избиркома. «Явка составила 21,77%. Она выше, чем на прошлых выборах, на половину процента»,— уточнил он.

По словам господина Горбунова, выборы в Мосгордуму прошли без жалоб и нарушений. «Было два сигнала, которые рассматривали, выезжали на место, но факты не подтвердились, все нормально. Жалоб ни от наблюдателей, ни от членов комиссий не поступало»,— утверждает он.

20 из 45 мест в Мосгордуме займут оппозиционные кандидаты. В частности, КПРФ получила 13 мест, «Яблоко» и «Справедливая Россия» — по три. Кроме того, победила самовыдвиженец Дарья Беседина, поддержанная «Яблоком». Окончательные итоги выборов должны быть утверждены в каждом округе соответствующей окружной избирательной комиссией.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.