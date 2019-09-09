Валерий Лимаренко на Южных Курилах получил 88,13% голосов

Южно-Курильский район Сахалинской области (включает острова Шикотан и Кунашир) продемонстрировал высокую явку на прошедших выборах губернатора региона. На участки в день голосования пришло 83,86% зарегистрированных избирателей, что в 2,5 раза выше среднеобластного показателя,— всего на выборы пришло 37,37%, или 140 тыс., из 376 тыс. человек, имеющих право голоса. Кроме высокой явки Южные Курилы продемонстрировали редкое единодушие: 88,13% голосов отдано за победившего на выборах врио губернатора Валерия Лимаренко. Южно-Курильский район Сахалинской области — одна из территорий, суверенитет которой у России оспаривает Япония.

Зампредседателя комиссии Павел Сиваконов на брифинге не стал называть ситуацию в Южно-Курильском районе аномальной, особенности голосования здесь обусловлены обилием воинский частей и пограничных формирований, а также рыболовецкой специализацией островов, где многие голосуют досрочно или организованно. Четыре года назад явка на островах гряды также была выше среднеобластной (50% против 37,59%), а победивший на выборах кандидат от «Единой России» Олег Кожемяко получил 73,4%.

Ниже средней по области явка оказалась в девяти из 18 районов региона. В их числе — областной центр Южно-Сахалинск, где победивший на выборах кандидат к тому же набрал менее 50% (47,91%). Во всех остальных избирательных округах этот психологический барьер самовыдвиженец успешно преодолел.

В областном избиркоме явку на выборах оценивают как среднюю, в целом она соответствует тому, что область продемонстрировала на последних губернаторских выборах в 2015 году, и несколько выше того, чего ожидали перед выборами.

О выборах на Сахалине — в материале “Ъ” «Валерий Лимаренко занял острова».

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск