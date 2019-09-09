Как проголосовали в Москве Кто выдвигался и кто победил в каждом избирательном округе столицы















По итогам голосования 8 сентября 26 мест в Мосгордуме занимают самовыдвиженцы, 25 из которых поддержаны мэрией и «Единой Россией». При этом в прошлом созыве единороссы вместе с депутатским объединением «Моя Москва» контролировали 38 из 45 мест. На втором месте КПРФ, расширившая свое присутствие с пяти до 13 мандатов. По три места получили представители партий «Справедливая Россия» и «Яблоко», которых в прошлом созыве вообще не было. Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%.