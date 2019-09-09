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На выборах губернатора Оренбургской области победил Паслер с 65,93% голосов

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») победил на выборах главы региона, набрав 65,93% голосов после обработки всех протоколов, говорится в данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Остальные голоса распределились следующим образом:

  • Максим Амелин (КПРФ) — 23,69%;
  • Анатолий Кобзев («Коммунистическая партия социальной справедливости») — 3,63%;
  • Константин Горячев («Демократическая партия») — 2,54%;
  • Сергей Яцына («Справедливая Россия») — 2,28%;

К моменту публикации действующие главы регионов побеждают на губернаторских выборах во всех регионах.

Господин Паслер с 2012 по 2016 год занимал должность главы правительства Свердловской области. С 2017 года по 2019 года он исполнял обязанности генерального директора холдинга «Т Плюс». После отставки Юрия Берга президент РФ Владимир Путин назначил господина Паслера врио губернатора региона.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

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