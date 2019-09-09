На выборах губернатора Курганской области лидирует Шумков с 80,86% голосов

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков (самовыдвиженец) победил на выборах главы региона, говорится в данных Центральной избирательной комиссии. Он набрал 80,86% голосов.

Остальные голоса распределились следующим образом:

Яков Сидоров (КПРФ) — 9,69%,

Татьяна Майборода («Справедливая Россия) — 4,69%,

Юрий Ярушин (ЛДПР) — 3,33%.

К моменту публикации действующие главы регионов побеждают на губернаторских выборах во всех регионах.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.