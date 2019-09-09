Электронное волеизъявление дважды «зависло»

В трех московских избирательных округах в качестве эксперимента впервые в России прошло электронное голосование. Проведенные до дня выборов четыре теста не спасли систему от сбоев в день голосования. Первый сбой случился из-за неполадок в работе оборудования, которое производит шифрование. Второй раз систему отключили сами разработчики, чтобы перезагрузить ее. Оба раза отключения приводили к приостановке возможности голосовать на час. Это не помешало высокой явке электронных избирателей: в трех округах проголосовало более 90% пользователей, прошедших предварительную регистрацию для участия в эксперименте.

К моменту первого сбоя в системе проголосовали 3 тыс. 308 человек — это уже превышало среднюю явку по городу на тот момент. Голоса еще 543 избирателей «зависли». «В соответствии с требованиями информационной безопасности мы используем специальный аппаратный модуль: это оборудование, которое производит шифрование внутренних каналов связи. Сбой возник именно в нем,— объяснил замглавы Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Артем Костырко.— Это же оборудование использовалось на тестах, в ходе которых система работала штатно. Специалисты ДИТ вместе с производителем оборудования выясняют причины временного сбоя. Ни один голос не был потерян»,— заверил господин Костырко. Он отметил, что в общей сложности система была полностью недоступна в течении одного часа.

Позднее систему отключили на еще час для проведения проверки. Как сообщил “Ъ” руководитель электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием Илья Массух, была отключена возможность голосования. Он добавил, что «подвисшие голоса» будут учтены после перезапуска системы.

Эксперимент по онлайн-голосованию проводился в избирательных округах №1 (Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново).

Изначально планировалось провести три теста системы электронных выборов, однако понадобился и четвертый.

Первый тест прошел 11 июля и провалился: система голосования «зависла». 23 июля во время второго теста разработчики снова отметили сбои, но в целом оценили тестирование как удачное. Следующие тесты прошли среди избирателей тех округов, которые участвовали в эксперименте по проведению электронного голосования. Критических ошибок обнаружено не было, сообщили “Ъ” в ДИТ, однако зафиксировали несколько попыток взлома системы. При этом глава Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами депутатов в Мосгордуму Алексей Венедиктов обещал заплатить 1 млн рублей хакерам, которым удастся взломать систему электронного голосования. Награда нашла героя: в конце августа деньги получил директор французского Института криптологии Пьеррик Годри. Однако Алексей Венедиктов отмечал, что французу не удалось взломать систему: он лишь указал слабые места, через которые злоумышленники могли бы ее взломать. «И которые рабочая группа с благодарностью "заштопала"»,— добавлял господин Венедиктов.

Господин Годри заявил “Ъ”, что система требует доработки. Однако организаторы электронного голосования посчитали, что теоретические угрозы не способны повлиять на итоги выборов.

Они сообщили об усилении системы безопасности с помощью разделения ключа шифрования на семь частей, которые были переданы семерым хранителям. Как пояснил Артем Костырко, это сделано для того, «чтобы голос гражданина был зашифрован, и никто не смог узнать результаты голосования до момента их расшифровки».

Прием заявок на участие в эксперименте завершился 4 сентября. На портале для электронного голосования зарегистрировалось более 11 тыс. человек. «Мы не рассчитывали на такой ажиотаж. На самом деле 10 тыс.— приличное число, потому что в этих округах зарегистрировано 500 тыс. избирателей, по итогам прошлых выборов в Мосгордуму приходили (голосовать.— “Ъ”) чуть больше 100 тыс. человек»,— говорил по итогам регистрации представитель Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами депутатов в Мосгордуму Илья Массух.

Накануне дня голосования была проведена проверка 11 322 избирателей, зарегистрированных на досрочное и электронное голосование: по словам господина Венедиктовна, проверка проводилась, чтобы узнать, не зарегистрировался ли избиратель дважды.

По ее результатам было выявлено 9 человек, которые зарегистрировались как на досрочное, так и электронное голосование. В итоге при помощи электронного голосования выразили свою волю 10 369 избирателей, что составляет 92,3% от всех, кто зарегистрировался для участия в эксперименте. Отметим, что средняя явка на выборах Мосгордумы 8 сентября составила, по оценке Мосгоризбиркома, 21 — 22%, что практически не отличается от явки на выборах МГД 2014 года.

«Четыре теста системы электронного голосования принесли свой результат. Значительная часть уязвимых мест была исправлена. На участках идет проверка и перепроверка,— сказал на брифинге вечером в воскресенье руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы VII созыва Алексей Венедиктов.— Мне кажется, это голосование прошло так, что учтен каждый электронный голос. Даже сбой, который произошел: аналогичную ситуацию мы тренировали во время третьего теста, никто не паниковал, голоса избирателей не потеряны. Рабочая группа по электронному голосованию продолжит работу».

Николай Борисов, Никита Прокшин, Ксения Веретенникова