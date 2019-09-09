«Единая Россия» побеждает на выборах в Заксобрание Севастополя

Члены «Единой России» лидируют на выборах в Законодательное собрание Севастополя. Список регионального отделения партии набрал 38,5% по итогам обработки 100% бюллетеней. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель горизбиркома Севастополя Сергей Даниленко. 18,70% избирателей поддержали КПРФ, 18,55% — ЛДПР. Пятипроцентный барьер на выборах также преодолели «Справедливая Россия» (8,78%) и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (6,87%).

По партийным спискам в заксобрание Севастополя избирается 16 депутатов, еще восемь — по одномандатным округам. В шести из восьми одномандатных округов победу одержали кандидаты, выдвинутые «Единой Россией». Также в городской парламент прошла член партии власти Татьяна Лобач, участвовавшая в избирательной кампании как самовыдвиженец. В одном из округов победил Вячеслав Горелов, выдвинутый партией «Зеленые».

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Вадим Никифоров, Симферополь