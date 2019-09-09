Владимиров лидирует на выборах главы Ставропольского края

Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона, набрав 80,63% голосов после обработки 50,23% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
За ним следуют кандидаты:
К моменту публикации действующие главы регионов побеждают на губернаторских выборах во всех регионах.
Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).
О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.
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