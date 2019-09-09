Кувшинников лидирует на выборах губернатора Вологодской области

Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона, набрав 65,18% голосов после обработки 51,6% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

За ним следуют кандидаты:

Ольга Ширикова (ЛДПР) — 22,46%;

Маргарита Савоськина («Справедливая Россия») — 6,56%;

Алексей Рылеев («Родина») — 1,55%.

К моменту публикации действующие главы регионов побеждают на губернаторских выборах во всех регионах.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.