Мэром Комсомольска-на-Амуре избран Александр Жорник от ЛДПР

Кандидат от ЛДПР Александр Жорник победил на выборах главы администрации Комсомольска-на-Амуре, сообщил в понедельник на брифинге в Хабаровске глава избиркома Хабаровского края Геннадий Накушнов. По итогам обработки 100% протоколов победитель набрал 55,6%.

Всего на пост мэра изначально претендовали 24 человека. До выборов дошли трое кандидатов. Конкуренцию директору ООО «Горпищекомбинат» Александру Жорнику составил самовыдвиженец, советник директора Комсомольского-на-Амуре авиазавода (КнААЗ, входит в холдинг «Сухой») Александр Ильин, набравший в итоге 24% голосов. Менее всех голосов (13%) собрал представитель «Единой России», действующий врио мэра города Алексей Разин.

Должность мэра Комсомольск-на-Амуре стала вакантной после досрочной отставки в июле Андрея Климова («Единая Россия»). Работа господина Климова вызывала критику как прежнего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта, так и нынешнего главы региона Сергей Фургала (ЛДПР). Причиной послужили проблемы с выполнением плана комплексного социально-экономического развития города.

ЛДПР также одержала победу на выборах депутатов в Законодательную думу Хабаровского края. Кроме того, дополнительные выборы в Госдуму в Хабаровском крае проводятся по Комсомольскому одномандатному округу №70, по которому ранее был депутатом представитель ЛДПР Сергей Фургал. Он сложил свои полномочия после победы в 2018 году на выборах главы региона. После обработки почти 96% протоколов на довыборах лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев — 39,15%.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 85 субъектах страны состоялись 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Эрнест Филипповский, Хабаровск