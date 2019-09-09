Москва в праздничном избранстве

Явка на выборах Мосгордумы составила в среднем от 21% до 22%, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на брифинге через три часа после закрытия столичных избирательных участков. Кампания по выборам Мосгордумы седьмого созыва стала одной из самых громких: она сопровождалась акциями протеста, задержаниями, судами и реальными приговорами протестующим. Сам день голосования на этом фоне прошел почти без происшествий. При этом предварительные результаты позволяют предположить, что состав Мосгордумы может существенно обновиться, а фракция «Единой России» в ней — сократиться.

Избирательные комиссии Москвы отказали в регистрации в общей сложности 57 кандидатам — 18 партийным и 39 самовыдвиженцам. Основной причиной отказа был назван высокий процент подписей, признанных недействительными. В депутаты Мосгордумы баллотировались 225 кандидатов. Особенностью нынешней кампании стало решение ЕР не выдвигать от партии победителей своих праймериз: все они пошли на выборы в качестве самовыдвиженцев. Лишь в конце августа «Единая Россия» заявила об официальной поддержке 26 кандидатов.

До начала кампании в партии заявляли о планах существенной ротации состава Мосгордумы. Отметим, что часть депутатов прежнего созыва, в том числе и некоторые члены фракции ЕР, на нынешние выборы выдвигались в новых для себя округах.

Сам день голосования прошел гораздо спокойнее, чем избирательная кампания.

Несмотря на традиционные аттракционы на избирательных участках в виде закусочных, торговых павильонов, полевых кухонь и персонажей анимации, явка составила, по словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, от 21% до 22% — это не отличается от кампании 2014 года, когда на выборы МГД пришли 21% избирателей. По всему городу работали 3602 участка. Посетившие их избиратели не горели желанием делиться сделанным выбором с социологами: так, Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) собирался сразу после закрытия участков обнародовать итоги экзит-полов, но передумал делать это в связи с тем, что количество людей, отказывающихся отвечать на вопросы социологов, превысило 70%: такие данные фонд счел нерепрезентативными.

Избирательная кампания сопровождалась протестными акциями — как разрешенными, так и нет. Сам день выборов совпал с последним днем празднования Дня города. Связанные с ним гуляния москвичей и гостей столицы не увеличили явку по сравнению с прошлыми выборами, но и неразрешенными шествиями омрачены не были. Полиция лишь задержала в центре Москвы группу людей, в том числе спецкора «Новой газеты» и муниципального депутата Илью Азара в компании участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной и активистки Виктории Ивлевой. Они, в отличие от господина Азара, одетого нейтрально, были в футболках с надписью «Свободу политзаключенным». Илья Азар позже сообщил, что его отпустили из отделения после проверки документов.

Информация о нарушениях поначалу поступала весьма скудная.

«В Щербинке один из избирателей нашел в кабинке для голосования несколько десятков агитационных материалов. Это Новая Москва, муниципальные выборы. Второй случай — выборы депутатов в Мосгордуму. Вызвал сотрудника полиции гражданин. Он обращался в ЦИК, чтобы его не вносили в списки. Говорил, что он гражданин СССР, и просил не включать его в списки. Он 62-го года рождения, что вполне может быть»,— рассказал на брифинге член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Замсекретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов заявил “Ъ”, что большинство сообщений о нарушениях не соответствуют действительности. «Поступившие обращения о наличии на избирательных участках цветных ручек и зеленых линеек, которые якобы были знаками для нарушителей, мы все проверяли, ничего не подтвердилось,— отметил он.— Сигналов в наш центр поступает много, но фальсификаторы используют старые технологии, возможно поэтому их легко выявить».

Между тем глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обвинил в нарушениях Google: по его словам, при запросе «Выборы в Мосгордуму» поисковая система выдавала рекламу «Умного голосования» Алексея Навального.

Позже стало известно о внезапном отзыве коммунистами своих наблюдателей на 17 участках округа №8, где от КПРФ баллотировался бывший кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин. Письмо об отзыве было подписано первым секретарем МГК КПРФ Валерием Рашкиным. Наблюдателей на участки направляло московское городское отделение КПРФ и штаб господина Кумина. «Это были задвоенные наблюдатели. У нас два штаба, Кумин направлял и мы, вышла неразбериха. По закону на участке должен быть один наблюдатель, я устранил эту допущенную мною ошибку»,— сказал “Ъ” господин Рашкин.

В трех московских избирательных округах в качестве эксперимента впервые в России прошло электронное голосование.

Проведенные накануне тесты не спасли от сбоев: первый случился из-за неполадок в работе шифровального оборудования, во второй раз систему отключили сами разработчики, чтобы перезагрузить ее. Оба раза отключения приводили к приостановке возможности голосовать на час. Это не помешало высокой «виртуальной» явке: из зарегистрировавшихся для онлайн-голосования проголосовали больше 92%, или 10 369 избирателей. Хакеры предприняли попытку взломать систему электронного голосования, но она устояла.

По данным на 7:00, после обработки 99.5% бюллетеней:

ОИК Лидер Процент 1 Андрей Титов 40,15 2 Дмитрий Локтев 41,37 3 Александр Соловьев 36,52 4 Мария Киселева 42,73 5 Роман Бабаян 48,74 6 Евгений Бунимович 41,89 7 Надежда Перфилова 37,02 8 Дарья Беседина 37,6 9 Андрей Медведев 41,63 10 Лариса Картавцева 40,85 11 Николай Зубрилин 44,75 12 Алексей Шапошников 42,07 13 Игорь Бускин 33,03 14 Максим Круглов 41,43 15 Сергей Савостьянов 43,8 16 Михаил Тимонов 37,57 17 Виктор Максимов 48,15 18 Елена Янчук 43,95 19 Олег Шереметьев 42,1 20 Евгений Ступин 47,39 21 Леонид Зюганов 60,39 22 Инна Святенко 47,01 23 Елена Николаева 43,59 24 Павел Тарасов 40,44 25 Людмила Стебенкова 38,83 26 Кирилл Щитов 38,59 27 Степан Орлов 48,82 28 Елена Самышина 40,38 29 Олег Артемьев 43,3 30 Роман Юнеман 29,99 31 Любовь Никитина 45,95 32 Ольга Мельникова 37,87 33 Людмила Гусева 42,2 34 Александр Семенников 37,67 35 Наталия Метлина 36,41 36 Ольга Шарапова 36,4 37 Николай Губенко 61,65 38 Александр Козлов 36,87 39 Валерий Головченко 37,21 40 Татьяна Батышева 38,65 41 Евгений Герасимов 42,67 42 Екатерина Енгалычева 44,09 43 Сергей Митрохин 46,28 44 Елена Шувалова 46,47 45 Магомет Яндиев 41,16

Ксения Веретенникова, Елена Рожкова, Андрей Винокуров, Ангелина Галанина, Никита Прокшин