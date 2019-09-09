Москва в праздничном избранстве

Явка на выборах Мосгордумы составила в среднем от 21% до 22%, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на брифинге через три часа после закрытия столичных избирательных участков. Кампания по выборам Мосгордумы седьмого созыва стала одной из самых громких: она сопровождалась акциями протеста, задержаниями, судами и реальными приговорами протестующим. Сам день голосования на этом фоне прошел почти без происшествий. При этом предварительные результаты позволяют предположить, что состав Мосгордумы может существенно обновиться, а фракция «Единой России» в ней — сократиться.
Избирательные комиссии Москвы отказали в регистрации в общей сложности 57 кандидатам — 18 партийным и 39 самовыдвиженцам. Основной причиной отказа был назван высокий процент подписей, признанных недействительными. В депутаты Мосгордумы баллотировались 225 кандидатов. Особенностью нынешней кампании стало решение ЕР не выдвигать от партии победителей своих праймериз: все они пошли на выборы в качестве самовыдвиженцев. Лишь в конце августа «Единая Россия» заявила об официальной поддержке 26 кандидатов.
До начала кампании в партии заявляли о планах существенной ротации состава Мосгордумы. Отметим, что часть депутатов прежнего созыва, в том числе и некоторые члены фракции ЕР, на нынешние выборы выдвигались в новых для себя округах.
Несмотря на традиционные аттракционы на избирательных участках в виде закусочных, торговых павильонов, полевых кухонь и персонажей анимации, явка составила, по словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, от 21% до 22% — это не отличается от кампании 2014 года, когда на выборы МГД пришли 21% избирателей. По всему городу работали 3602 участка. Посетившие их избиратели не горели желанием делиться сделанным выбором с социологами: так, Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) собирался сразу после закрытия участков обнародовать итоги экзит-полов, но передумал делать это в связи с тем, что количество людей, отказывающихся отвечать на вопросы социологов, превысило 70%: такие данные фонд счел нерепрезентативными.
Избирательная кампания сопровождалась протестными акциями — как разрешенными, так и нет. Сам день выборов совпал с последним днем празднования Дня города. Связанные с ним гуляния москвичей и гостей столицы не увеличили явку по сравнению с прошлыми выборами, но и неразрешенными шествиями омрачены не были. Полиция лишь задержала в центре Москвы группу людей, в том числе спецкора «Новой газеты» и муниципального депутата Илью Азара в компании участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной и активистки Виктории Ивлевой. Они, в отличие от господина Азара, одетого нейтрально, были в футболках с надписью «Свободу политзаключенным». Илья Азар позже сообщил, что его отпустили из отделения после проверки документов.
«В Щербинке один из избирателей нашел в кабинке для голосования несколько десятков агитационных материалов. Это Новая Москва, муниципальные выборы. Второй случай — выборы депутатов в Мосгордуму. Вызвал сотрудника полиции гражданин. Он обращался в ЦИК, чтобы его не вносили в списки. Говорил, что он гражданин СССР, и просил не включать его в списки. Он 62-го года рождения, что вполне может быть»,— рассказал на брифинге член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Замсекретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов заявил “Ъ”, что большинство сообщений о нарушениях не соответствуют действительности. «Поступившие обращения о наличии на избирательных участках цветных ручек и зеленых линеек, которые якобы были знаками для нарушителей, мы все проверяли, ничего не подтвердилось,— отметил он.— Сигналов в наш центр поступает много, но фальсификаторы используют старые технологии, возможно поэтому их легко выявить».
Между тем глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обвинил в нарушениях Google: по его словам, при запросе «Выборы в Мосгордуму» поисковая система выдавала рекламу «Умного голосования» Алексея Навального.
Позже стало известно о внезапном отзыве коммунистами своих наблюдателей на 17 участках округа №8, где от КПРФ баллотировался бывший кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин. Письмо об отзыве было подписано первым секретарем МГК КПРФ Валерием Рашкиным. Наблюдателей на участки направляло московское городское отделение КПРФ и штаб господина Кумина. «Это были задвоенные наблюдатели. У нас два штаба, Кумин направлял и мы, вышла неразбериха. По закону на участке должен быть один наблюдатель, я устранил эту допущенную мною ошибку»,— сказал “Ъ” господин Рашкин.
Проведенные накануне тесты не спасли от сбоев: первый случился из-за неполадок в работе шифровального оборудования, во второй раз систему отключили сами разработчики, чтобы перезагрузить ее. Оба раза отключения приводили к приостановке возможности голосовать на час. Это не помешало высокой «виртуальной» явке: из зарегистрировавшихся для онлайн-голосования проголосовали больше 92%, или 10 369 избирателей. Хакеры предприняли попытку взломать систему электронного голосования, но она устояла.
По данным на 7:00, после обработки 99.5% бюллетеней:
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