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Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Москва в праздничном избранстве

Выборы в столице прошли тише, чем подготовка к ним

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 1 (обновлено в 03:06)

Явка на выборах Мосгордумы составила в среднем от 21% до 22%, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на брифинге через три часа после закрытия столичных избирательных участков. Кампания по выборам Мосгордумы седьмого созыва стала одной из самых громких: она сопровождалась акциями протеста, задержаниями, судами и реальными приговорами протестующим. Сам день голосования на этом фоне прошел почти без происшествий. При этом предварительные результаты позволяют предположить, что состав Мосгордумы может существенно обновиться, а фракция «Единой России» в ней — сократиться.


Избирательные комиссии Москвы отказали в регистрации в общей сложности 57 кандидатам — 18 партийным и 39 самовыдвиженцам. Основной причиной отказа был назван высокий процент подписей, признанных недействительными. В депутаты Мосгордумы баллотировались 225 кандидатов. Особенностью нынешней кампании стало решение ЕР не выдвигать от партии победителей своих праймериз: все они пошли на выборы в качестве самовыдвиженцев. Лишь в конце августа «Единая Россия» заявила об официальной поддержке 26 кандидатов.

До начала кампании в партии заявляли о планах существенной ротации состава Мосгордумы. Отметим, что часть депутатов прежнего созыва, в том числе и некоторые члены фракции ЕР, на нынешние выборы выдвигались в новых для себя округах.

Сам день голосования прошел гораздо спокойнее, чем избирательная кампания.

Несмотря на традиционные аттракционы на избирательных участках в виде закусочных, торговых павильонов, полевых кухонь и персонажей анимации, явка составила, по словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, от 21% до 22% — это не отличается от кампании 2014 года, когда на выборы МГД пришли 21% избирателей. По всему городу работали 3602 участка. Посетившие их избиратели не горели желанием делиться сделанным выбором с социологами: так, Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) собирался сразу после закрытия участков обнародовать итоги экзит-полов, но передумал делать это в связи с тем, что количество людей, отказывающихся отвечать на вопросы социологов, превысило 70%: такие данные фонд счел нерепрезентативными.

Избирательная кампания сопровождалась протестными акциями — как разрешенными, так и нет. Сам день выборов совпал с последним днем празднования Дня города. Связанные с ним гуляния москвичей и гостей столицы не увеличили явку по сравнению с прошлыми выборами, но и неразрешенными шествиями омрачены не были. Полиция лишь задержала в центре Москвы группу людей, в том числе спецкора «Новой газеты» и муниципального депутата Илью Азара в компании участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной и активистки Виктории Ивлевой. Они, в отличие от господина Азара, одетого нейтрально, были в футболках с надписью «Свободу политзаключенным». Илья Азар позже сообщил, что его отпустили из отделения после проверки документов.

Информация о нарушениях поначалу поступала весьма скудная.

«В Щербинке один из избирателей нашел в кабинке для голосования несколько десятков агитационных материалов. Это Новая Москва, муниципальные выборы. Второй случай — выборы депутатов в Мосгордуму. Вызвал сотрудника полиции гражданин. Он обращался в ЦИК, чтобы его не вносили в списки. Говорил, что он гражданин СССР, и просил не включать его в списки. Он 62-го года рождения, что вполне может быть»,— рассказал на брифинге член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Замсекретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов заявил “Ъ”, что большинство сообщений о нарушениях не соответствуют действительности. «Поступившие обращения о наличии на избирательных участках цветных ручек и зеленых линеек, которые якобы были знаками для нарушителей, мы все проверяли, ничего не подтвердилось,— отметил он.— Сигналов в наш центр поступает много, но фальсификаторы используют старые технологии, возможно поэтому их легко выявить».

Между тем глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обвинил в нарушениях Google: по его словам, при запросе «Выборы в Мосгордуму» поисковая система выдавала рекламу «Умного голосования» Алексея Навального.

Позже стало известно о внезапном отзыве коммунистами своих наблюдателей на 17 участках округа №8, где от КПРФ баллотировался бывший кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин. Письмо об отзыве было подписано первым секретарем МГК КПРФ Валерием Рашкиным. Наблюдателей на участки направляло московское городское отделение КПРФ и штаб господина Кумина. «Это были задвоенные наблюдатели. У нас два штаба, Кумин направлял и мы, вышла неразбериха. По закону на участке должен быть один наблюдатель, я устранил эту допущенную мною ошибку»,— сказал “Ъ” господин Рашкин.

В трех московских избирательных округах в качестве эксперимента впервые в России прошло электронное голосование.

Проведенные накануне тесты не спасли от сбоев: первый случился из-за неполадок в работе шифровального оборудования, во второй раз систему отключили сами разработчики, чтобы перезагрузить ее. Оба раза отключения приводили к приостановке возможности голосовать на час. Это не помешало высокой «виртуальной» явке: из зарегистрировавшихся для онлайн-голосования проголосовали больше 92%, или 10 369 избирателей. Хакеры предприняли попытку взломать систему электронного голосования, но она устояла.

По данным на 7:00, после обработки 99.5% бюллетеней:

ОИКЛидерПроцент
1Андрей Титов40,15
2Дмитрий Локтев41,37
3Александр Соловьев36,52
4Мария Киселева42,73
5Роман Бабаян48,74
6Евгений Бунимович41,89
7Надежда Перфилова37,02
8Дарья Беседина37,6
9Андрей Медведев41,63
10Лариса Картавцева40,85
11Николай Зубрилин44,75
12Алексей Шапошников42,07
13Игорь Бускин33,03
14Максим Круглов41,43
15Сергей Савостьянов43,8
16Михаил Тимонов37,57
17Виктор Максимов48,15
18Елена Янчук43,95
19Олег Шереметьев42,1
20Евгений Ступин47,39
21Леонид Зюганов60,39
22Инна Святенко47,01
23Елена Николаева43,59
24Павел Тарасов40,44
25Людмила Стебенкова38,83
26Кирилл Щитов38,59
27Степан Орлов48,82
28Елена Самышина40,38
29Олег Артемьев43,3
30Роман Юнеман29,99
31Любовь Никитина45,95
32Ольга Мельникова37,87
33Людмила Гусева42,2
34Александр Семенников37,67
35Наталия Метлина36,41
36Ольга Шарапова36,4
37Николай Губенко61,65
38Александр Козлов36,87
39Валерий Головченко37,21
40Татьяна Батышева38,65
41Евгений Герасимов42,67
42Екатерина Енгалычева44,09
43Сергей Митрохин46,28
44Елена Шувалова46,47
45Магомет Яндиев41,16

Ксения Веретенникова, Елена Рожкова, Андрей Винокуров, Ангелина Галанина, Никита Прокшин


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