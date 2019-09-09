На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер

По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Челябинской области побеждает действующий врио главы региона Алексей Текслер с 69,31% голосов. Явка на выборах в регионе составила 45,15%.

Второе место занимает кандидат от КПРФ депутат Челябинской городской думы Константин Нациевский — у него 12,02%. На третьем месте депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР) с результатом 8,84%. Замыкают список Сергей Смышляев, выдвинувшийся от партии «Родина» (3,27%), и Алексей Севастьянов, представляющий «Гражданскую силу» (3,23%).

Помимо губернатора в единый день голосования в области выбирали также депутатов представительных органов местного самоуправления (в том числе распределялось 170 мандатов в районных советах Челябинска) и глав трех сельских поселений.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Артур Якушко