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Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ   |  купить фото

Суд вернул в полицию протокол на журналиста Азара из-за нарушений

Мещанский районный суд нашел нарушения в протоколе, составленном в отношении журналиста и депутата муниципального округа Хамовники Ильи Азара, участвовавшего в несанкционированной акции 31 августа, сообщила ТАСС его адвокат Татьяна Молоканова. «Протокол в отношении моего подзащитного Ильи Азара возвращен в полицию в связи с недостатками, допущенными при оформлении документа»,— сказала она.

Напомним, господин Азар был задержан на лестничной площадке своего дома, когда вышел покурить после того, как уложил маленькую дочь спать. Ему грозит штраф до 300 тыс. руб. или арест до 30 суток. Через несколько часов господин Азар был освобожден. После выхода из полиции он сообщил, что протокол в его отношении составили на основании фотографий с его страницы в Facebook.

В субботу, 31 августа, в Москве прошла очередная «прогулка по бульварам» — несанкционированная акция протеста «Шествие против политических репрессий». По итогам акции МВД возбудило дело об административном правонарушении после акции по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга).

Подробнее о субботней акции читайте в публикации “Ъ” «Какая многоликая страна у нас».

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